Doppietta svedese ad Arosa

Gli svedesi hanno rovinato la festa svizzera ad Arosa.

David Mobaerg e Alexandra Edebo si sono imposti nelle rispettive gare che hanno aperto la Coppa del Mondo di skicross. In finale contro 3 rossocrociati, il 21enne scandinavo ha fatto la differenza alla prima curva, dove ha preso il comando, chiudendo alla fine davanti ad Alex Fiva, Joos Berry e Jonas Lenherr, tagliato fuori subito dopo la partenza. In campo femminile Fanny Smith ha dovuto anche lei accontentarsi della seconda piazza alle spalle della Edebo, più rapida al via e poi scaltra nel difendere la prima posizione.