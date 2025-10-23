  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco i motivi Doppio arresto dell'FBI in NBA

Swisstxt

23.10.2025 - 18:02

Billups
Billups
KEY

L'allenatore dei Portland Trail Blazers ed ex stella Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati insieme a una trentina di altre persone dall'FBI.

SwissTXT

23.10.2025, 18:02

23.10.2025, 18:17

Il coach ed ex stella NBA sarebbe finito nel mirino dell'Agency a causa di partite illegali di poker alle quali avrebbero partecipato anche membri della criminalità organizzata.

Sulla guardia dei californiani invece giravano da tempo voci riguardo a un suo possibile coinvolgimento in alcune partite truccate – con conseguenti scommesse – quando vestiva la maglia degli Hornets.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Video correlati

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

23.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Più video

Altre notizie

Ginnastica. Bickel arriva 16esima nella finale di completo a Giacarta

GinnasticaBickel arriva 16esima nella finale di completo a Giacarta

Tour de France 2026. L'Alpe d'Huez sarà protagonista dell'edizione 113

Tour de France 2026L'Alpe d'Huez sarà protagonista dell'edizione 113

Dopo la caduta in Indonesia. Marc Marquez salta anche Valencia

Dopo la caduta in IndonesiaMarc Marquez salta anche Valencia