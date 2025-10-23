L'allenatore dei Portland Trail Blazers ed ex stella Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier sono stati arrestati insieme a una trentina di altre persone dall'FBI.
Il coach ed ex stella NBA sarebbe finito nel mirino dell'Agency a causa di partite illegali di poker alle quali avrebbero partecipato anche membri della criminalità organizzata.
Sulla guardia dei californiani invece giravano da tempo voci riguardo a un suo possibile coinvolgimento in alcune partite truccate – con conseguenti scommesse – quando vestiva la maglia degli Hornets.