Quarto successo consecutivo KEY

E' salita a quattro la striscia di vittorie consecutive delle due rappresentative svizzere, quella maschile e quella femminile, impegnate nella European League di volley.

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Competizione, questa, che mette in palio quattro posti per gli Europei del 2028. Gli uomini, impegnati nel torneo di Volda, in Norvegia, hanno sconfitto 3-2 (17-25 25-20 25-18 21-25 15-12) la Lettonia al termine di una partita molto combattuta. Più semplice invece è stato il successo delle donne, che a Strumica, in Macedonia del Nord, si sono imposte 3-0 (25-18 25-20 25-22) sull’Azerbaigian.