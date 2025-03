Lutto nel rugby. Imago

Il Rugby Club Toulonnais ha annunciato che un suo giocatore di 15 anni è deceduto martedì, tre giorni dopo aver subito un arresto cardiaco in seguito a un colpo alla testa ricevuto durante una partita.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Hai fretta? blue News riassume per te Nicolas Haddad, giovane rugbista tesserato con il RC Toulon e il Rassemblement Provence Verte, è deceduto dopo un grave infortunio in campo.

Durante una partita contro il Bastia XV in Alta Corsica, ha subito un duro placcaggio che gli ha causato un trauma cranico e un arresto cardio-respiratorio, portandolo al ricovero d'urgenza a Bastia, dove è morto martedì.

Il mondo del rugby francese ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del ragazzo, unendosi al dolore della sua famiglia, degli amici e dei compagni di squadra. Mostra di più

«È con immensa tristezza che vi informiamo della scomparsa di Nicolas Haddad, (...) che giocava nella squadra cadetta nel raggruppamento tra i nostri tre club e nel RCT. Tutte le nostre preghiere vanno alla sua famiglia», hanno dichiarato in un comunicato congiunto il RC Toulon e il Rassemblement Provence Verte (che riunisce Saint-Maximin, Brignoles e Val d'Issole).

Il giovane rugbista, tesserato con una doppia licenza per entrambi i club, stava disputando sabato una partita nella categoria cadetti in Alta Corsica contro il Bastia XV. Dopo aver subito un duro placcaggio, ha riportato un trauma cranico e ha subito un arresto cardio-respiratorio in campo, prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Bastia, dove è deceduto martedì.

Sulla sua pagina Facebook, il club corso ha voluto esprimere il proprio dolore: «Ci uniamo all'immensa tristezza dei genitori, dei fratelli, degli amici e dei compagni di squadra di Nicolas, che ha appena lasciato la grande famiglia del rugby francese».