Daniel Dubois Reuters

Dopo aver perso la cintura IBF nel luglio scorso per mano di Oleksandr Usyk, Daniel Dubois ha conquistato il titolo WBO dei pesi massimi grazie al successo per ko tecnico su Fabio Wardley.

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E sì che l’incontro di Manchester non si era messo bene per il 28enne londinese, finito al tappeto già nei primi secondi e poi ancora in ginocchio durante il terzo round dopo un potente destro del connazionale.

Ma con il passare dei minuti Dubois ha preso il sopravvento ed ha sferrato una serie di combinazioni devastanti, tanto da costringere l'arbitro ad interrompere il match all'11a ripresa.