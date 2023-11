In un incontro di esibizione a scopo benefico, le leggende dei pesi massimi Donovan «Razor» Ruddock e James «Lights Out» Toney si sono sfidati lo scorso sabato sera al National Indoor Sports Centre di Kingston, in Giamaica. Ma molti spettatori e amanti della boxe non hanno apprezzato. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Donovan Ruddock e James Toney, ex campioni di pugilato, hanno combattuto in un match di sei round terminato in pareggio, riducendo la durata dei round a due minuti per agevolare gli atleti.

Il confronto tra i due pugili, ormai fuori forma, ha suscitato reazioni di shock e disappunto sui social media, con i fan che hanno criticato aspramente l'evento. Mostra di più

Donovan Ruddock, 59 anni, e James Toney, 55 anni, hanno combattuto entrambi senza caschetto, come fanno i pugili veri.

Il primo e il secondo round sono stati di tre minuti. Dopo il secondo round, la commissione giamaicana - che ha compreso la difficoltà dei due contendenti e lo scopo dell'incontro - ha deciso di ridurre a due minuti la durata di un round.

Nel corso dei sei round, nel complesso, tra i due il più veloce e impegnato è stato Toney, mentre Ruddock ha messo a segno qualche colpo di potenza, tutto lì. L'incontro è terminato con un salomonico pareggio.

Alcuni filmati dell'incontro mostrano i due pugili fuori forma, che sferrano pugni sciatti e faticosi.

1991: Donovan Ruddock (calzoncini bianchi) contro Mike Tyson Imago

Gli spettatori, amanti della boxe perlopiù, sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto e hanno così reagito sui social media.

«Chiunque paghi per James Toney vs Razor Ruddock nel 2023 dovrebbe essere imprigionato», ha scritto un fan su X.

Un altro ha aggiunto: «Questo è più inquietante di quanto potessi immaginare». Un terzo fan ha detto semplicemente: «È triste». Un altro ancora ha commentato: «Peggio di quanto pensassi».

Sono stati dei veri campioni

I due ex pugili in passato sono stati dei veri campioni, conosciuti in tutto il globo, riveriti e apprezzati ... ma il tempo passa.

Toney, 55 anni, ha combattuto l'ultima volta da professionista nel 2017, lasciando il suo record a 77-10-3. L'ex pugile è stato campione del mondo nella categoria pesi massimi.

Per quanto riguarda il canadese Ruddock invece, è noto soprattutto per i suoi due incontri con Mike Tyson e per quello con Lennox Lewis. Il 59enne ha un record professionale di 40-6-1, con l'ultimo incontro da professionista disputato sette anni fa.