Armand Duplantis ha firmato l'ennesima pagina di storia del salto con l'asta.
Nel meeting casalingo di Uppsala lo svedese ha infatti valicato al primo tentativo l'asticella posta alla siderale altezza di 6,31m, superando il record del mondo precedente da lui stabilito a settembre dello scorso anno ai Mondiali di Tokyo.
Per il 26enne si tratta del 15esimo primato mondiale nello spazio di poco più di sei anni: il suo primo record risale infatti all'8 febbraio 2020.
Con lui sul podio sono saliti il norvegese Sondre Guttormsen e lo statunitense Zachery Bradford.