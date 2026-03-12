  1. Clienti privati
Nuovo record Duplantis sale fino a 6,31m

12.3.2026 - 21:58

L'incredibile balzo.
L'incredibile balzo.
Keystone

Armand Duplantis ha firmato l'ennesima pagina di storia del salto con l'asta.

12.03.2026, 22:02

Nel meeting casalingo di Uppsala lo svedese ha infatti valicato al primo tentativo l'asticella posta alla siderale altezza di 6,31m, superando il record del mondo precedente da lui stabilito a settembre dello scorso anno ai Mondiali di Tokyo.

Per il 26enne si tratta del 15esimo primato mondiale nello spazio di poco più di sei anni: il suo primo record risale infatti all'8 febbraio 2020.

Con lui sul podio sono saliti il norvegese Sondre Guttormsen e lo statunitense Zachery Bradford.

