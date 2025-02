Kevin Durant è l'ottavo giocatore della storia a riuscirci. KEYSTONE

Kevin Durant è entrato nel ristretto club di chi ha superato i 30’000 punti totali in carriera in NBA, diventando l'ottavo giocatore della storia a riuscirci.

Swisstxt

Nonostante il prestigioso traguardo raggiunto grazie a 34 punti messi a segno per i suoi Phoenix Suns, l’ala non è riuscita a evitare la sconfitta per 112-119 al cospetto dei Grizzlies.