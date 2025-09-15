  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo lo storico oro mondiale La mamma di Ditaji Kambundji: Gene speciale? «No, li hanno sviluppati da sole»

Andreas Lunghi

15.9.2025

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

15.09.2025

Ditaji Kambundji festeggia il suo più grande successo fino ad oggi, conquistando la medaglia d'oro ai Campionati mondiali nei 100 metri a ostacoli. La prima di sempre per la Svizzera. I suoi genitori vivono da vicino questo momento di grande emozione a Tokyo.

Redazione blue Sport

15.09.2025, 17:19

15.09.2025, 19:35

Mondiali di Tokyo. È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

Mondiali di TokyoÈ storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli

Sono momenti emozionanti per la 23enne Ditaji Kambundji. Ha appena tagliato il traguardo di Tokyo al primo posto, non solo vincendo l'oro dei Campionati mondiali, ma anche polverizzando il proprio record svizzero con il tempo di 12,24 secondi.

Va da sé che tutto deve andare per il verso giusto. La neo-campionessa mondiale ha versato molte lacrime di gioia e si è diretta verso i suoi genitori Safuka e Ruth Kambundji, presenti sugli spalti.

Oro nei 100 metri a ostacoli. Ditaji Kambundji super emozionata: «Non ho mai versato così tante lacrime»

Oro nei 100 metri a ostacoliDitaji Kambundji super emozionata: «Non ho mai versato così tante lacrime»

«Vengono ovunque con me»

«Sono molto grata. Vengono ovunque con me e credo che si divertano molto. È così bello poter portare loro questa gioia», dice la neo campionessa del mondo in un'intervista a «SRF».

A loro piace molto. Mamma Ruth riesce a malapena a esprimere le sue emozioni in un'intervista con SRF poco dopo la gara della figlia.

«È travolgente. A differenza di mio marito, non sono io quella che stamattina ha pensato: 'Andrà tutto bene'».

Ma se Ditaji sa che ha una possibilità e se tutto va per il verso giusto, le cose possono andare bene.

Ditaji Kambundji festeggia la sua vittoria con i genitori Safuka e Ruth.
Ditaji Kambundji festeggia la sua vittoria con i genitori Safuka e Ruth.
Screenshot SRF

«Non dipende dai geni dei Kambundji»

Per mamma Ruth è bello vedere che la figlia 23enne può dare libero sfogo alle sue emozioni, essere felice e anche piangere. «Lo trovo incredibilmente bello».

La madre non crede che le sue due figlie (Ditaji e Mujinga) riescano a regalare momenti importanti grazie a un gene speciale dei Kambundji.

La neo campionessa del mondo sui 100 metri ostacoli: Ditaji Kambundji
La neo campionessa del mondo sui 100 metri ostacoli: Ditaji Kambundji
KEYSTONE

«L'hanno sviluppato da sole, possono farlo. Non viene da me o da mio marito. È bello che si concentrino su ciò che sanno fare».

Per quanto riguarda i piani per la festa, la mamma non può ancora dire molto. «Ci sarà sicuramente una festa. Ma non so ancora come. Non l'abbiamo ancora pianificata».

I più letti

Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Causa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali
Ditaji Kambundji super emozionata: «Non ho mai versato così tante lacrime»
È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli
Il ristoratore bolognese propone: «Mancia obbligatoria, gli stipendi sono insostenibili»

Video del dipartimento

Barcelona - Valencia 6-0

Barcelona - Valencia 6-0

LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26

14.09.2025

GC – Lausanne-Sport 3:1

GC – Lausanne-Sport 3:1

Super League | 6° turno | stagione 25/26

14.09.2025

Lucerna – YB 1:2

Lucerna – YB 1:2

Super League | 6° turno | stagione 25/26

14.09.2025

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Super League | 6° turno | stagione 25/26

14.09.2025

Barcelona - Valencia 6-0

Barcelona - Valencia 6-0

GC – Lausanne-Sport 3:1

GC – Lausanne-Sport 3:1

Lucerna – YB 1:2

Lucerna – YB 1:2

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Più video

Altre notizie

Mondiali di Tokyo. Oro e nuovo record personale per Duplantis nell'asta

Mondiali di TokyoOro e nuovo record personale per Duplantis nell'asta

In programma oggi. Ditaji Kambundji in finale nei 100m ostacoli dei Mondiali di Tokyo

In programma oggiDitaji Kambundji in finale nei 100m ostacoli dei Mondiali di Tokyo

Obiettivo Milano-Cortina. La sprinter svizzera Salomé Kora pronta a buttarsi sul bob a due

Obiettivo Milano-CortinaLa sprinter svizzera Salomé Kora pronta a buttarsi sul bob a due

Ginnastica. La ticinese Lena Bickel brilla nella tappa francese della World Challenge Cup

GinnasticaLa ticinese Lena Bickel brilla nella tappa francese della World Challenge Cup