Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli! 15.09.2025

Ditaji Kambundji festeggia il suo più grande successo fino ad oggi, conquistando la medaglia d'oro ai Campionati mondiali nei 100 metri a ostacoli. La prima di sempre per la Svizzera. I suoi genitori vivono da vicino questo momento di grande emozione a Tokyo.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

Sono momenti emozionanti per la 23enne Ditaji Kambundji. Ha appena tagliato il traguardo di Tokyo al primo posto, non solo vincendo l'oro dei Campionati mondiali, ma anche polverizzando il proprio record svizzero con il tempo di 12,24 secondi.

Va da sé che tutto deve andare per il verso giusto. La neo-campionessa mondiale ha versato molte lacrime di gioia e si è diretta verso i suoi genitori Safuka e Ruth Kambundji, presenti sugli spalti.

«Vengono ovunque con me»

«Sono molto grata. Vengono ovunque con me e credo che si divertano molto. È così bello poter portare loro questa gioia», dice la neo campionessa del mondo in un'intervista a «SRF».

A loro piace molto. Mamma Ruth riesce a malapena a esprimere le sue emozioni in un'intervista con SRF poco dopo la gara della figlia.

«È travolgente. A differenza di mio marito, non sono io quella che stamattina ha pensato: 'Andrà tutto bene'».

Ma se Ditaji sa che ha una possibilità e se tutto va per il verso giusto, le cose possono andare bene.

Ditaji Kambundji festeggia la sua vittoria con i genitori Safuka e Ruth. Screenshot SRF

«Non dipende dai geni dei Kambundji»

Per mamma Ruth è bello vedere che la figlia 23enne può dare libero sfogo alle sue emozioni, essere felice e anche piangere. «Lo trovo incredibilmente bello».

La madre non crede che le sue due figlie (Ditaji e Mujinga) riescano a regalare momenti importanti grazie a un gene speciale dei Kambundji.

La neo campionessa del mondo sui 100 metri ostacoli: Ditaji Kambundji KEYSTONE

«L'hanno sviluppato da sole, possono farlo. Non viene da me o da mio marito. È bello che si concentrino su ciò che sanno fare».

Per quanto riguarda i piani per la festa, la mamma non può ancora dire molto. «Ci sarà sicuramente una festa. Ma non so ancora come. Non l'abbiamo ancora pianificata».