Solo Roger Federer ha vinto più volte il premio rispetto a Marco Odermatt. KEYSTONE

Ditaji Kambundji è stata premiata per la sua prima volta come miglior sportiva dell'anno agli Sports Awards. Marco Odermatt, invece, ha calato il pokerissimo, conquistando il titolo al maschile per il quinta volta consecutiva, confermandosi il volto dominante dello sport elvetico.

SwissTXT, Redazione blue News Swisstxt

La cerimonia – inizialmente prevista il 4 gennaio e rinviata dopo la tragedia di Crans-Montana – ha celebrato una stagione 2025 da incorniciare per il 28enne nidvaldese: Coppa del Mondo generale in tasca e ben tre Globi di Cristallo. Un palmarès che gli permette di superare Tony Rominger nell’albo d’oro degli Sports Awards e di mettere nel mirino un solo nome: Roger Federer, ancora davanti con sette trionfi.

Ancora una volta alle sue spalle finisce Noè Ponti - con oltre il 10% di voti in meno - costretto ad accontentarsi del secondo posto, mentre Franjo Von Allmen completa il podio.

Premiata la straordinaria Kambundji

Tra le donne, come detto, brilla la stella di Ditaji Kambundji. La bernese, protagonista di un’impresa storica con il titolo mondiale nei 100 metri ostacoli a Tokyo, conquista il premio con oltre il 44% dei voti, lasciandosi alle spalle Camille Rast e Marlen Reusser.

Ditaji Kambundji ha raggiunto sua sorella Mujinga - già due volte vincitrice del premio - nell'Olimpo dello sport elvetico. KEYSTONE

La serata ha regalato anche un momento storico per il premio MVP: per la prima volta è una donna a vincerlo. Géraldine Reuteler, trascinatrice della Nazionale fino ai quarti degli Europei casalinghi, batte la concorrenza della portiera di unihockey Lara Heini e del portiere di hockey su ghiaccio Leonardo Genoni.

La nazionale di hockey si prende il premio per la panchina e la squadra

Sul fronte panchine, Patrick Fischer si conferma al top: l’argento conquistato ai Mondiali di Herning e Stoccolma vale al selezionatore il titolo di allenatore dell’anno, il secondo di fila e il terzo complessivo.

E con lui festeggia anche la Nazionale di hockey, eletta miglior squadra per la quinta volta, davanti alla selezione femminile di calcio e alla coppia Von Allmen-Meillard, oro mondiale in combinata a Saalbach.

Debrunner miglior atleta paralimpica

Infine, tra gli atleti paralimpici, dominio totale di Catherine Debrunner. Il suo 2025 è stato semplicemente devastante: cinque ori mondiali a Nuova Delhi (100, 400, 800, 1500 e 5000 metri) e doppietta di prestigio nelle maratone di Tokyo e Londra.

Una stagione da leggenda, premiata come merita.