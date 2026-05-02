È morto Alex Zanardi, addio a un simbolo dello sport italiano

È morto Alex Zanardi - Gallery Dopo il tragico incidente del 2001, in cui ha perso entrambe le gambe, Alex Zanardi non ha mai lasciato il mondo dello sport, avendo successo soprattutto nell'handbike. Immagine: KEYSTONE Nel 2006, aveva guidato una vettura di Formula 1 della BMW-Sauber, durante dei test sulla pista di Valencia. Immagine: KEYSTONE Alle Paralimpiadi di Rio 2016 ha vinto 2 medaglie d'oro e un argento nell'handbike. Immagine: KEYSTONE Già nell'edizione di Londra 2012 si era portato a casa 3 medaglie, 2 ori e 1 argento. Immagine: KEYSTONE È morto Alex Zanardi - Gallery Dopo il tragico incidente del 2001, in cui ha perso entrambe le gambe, Alex Zanardi non ha mai lasciato il mondo dello sport, avendo successo soprattutto nell'handbike. Immagine: KEYSTONE Nel 2006, aveva guidato una vettura di Formula 1 della BMW-Sauber, durante dei test sulla pista di Valencia. Immagine: KEYSTONE Alle Paralimpiadi di Rio 2016 ha vinto 2 medaglie d'oro e un argento nell'handbike. Immagine: KEYSTONE Già nell'edizione di Londra 2012 si era portato a casa 3 medaglie, 2 ori e 1 argento. Immagine: KEYSTONE

È morto Alex Zanardi, uno degli sportivi italiani più amati e riconosciuti degli ultimi decenni.

A dare la triste notizia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono stati la famiglia e Obiettivo 3, l’associazione fondata dallo stesso Zanardi per sostenere gli atleti con disabilità.

«È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1° maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari – si legge – la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto».

L’ex pilota e campione paralimpico aveva 59 anni.

Dal motorsport alla handbike

Zanardi era diventato un simbolo ben oltre i confini dello sport. Prima pilota automobilistico, con esperienze in Formula 1 e soprattutto nella Formula Cart, era sopravvissuto nel 2001 a un drammatico incidente sul circuito tedesco del Lausitzring, nel quale aveva perso entrambe le gambe.

Da quella tragedia era nata una seconda carriera sportiva: nella handbike Zanardi aveva conquistato quattro ori paralimpici - fra Londra 2012 e Rio 2016 - e numerosi titoli mondiali, diventando una figura di riferimento del movimento paralimpico.

Il secondo incidente

Nel giugno 2020 un nuovo gravissimo incidente: sulle strade del Senese, si era scontrato con un camion mentre partecipava a una gara di handbike di beneficienza da lui organizzata.

Quell'episodio lo aveva allontanato dalla vita pubblica.

Da allora le informazioni sulle sue condizioni di salute erano rimaste molto riservate, per volontà della famiglia.

La sua storia è stata spesso raccontata come quella di un atleta capace di ridefinire il concetto stesso di limite.

Dal mondo dei motori al paralimpismo, Zanardi ha rappresentato per molti un esempio di forza, ironia e capacità di ricominciare.