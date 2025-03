Eddie Jordan insieme a Michael e Ralf Schumacher. Imago

Il fondatore del team che portava il suo nome è scomparso all'età di 76 anni a causa di un cancro alla prostata particolarmente aggressivo. Tra i momenti più memorabili della scuderia, il debutto di Michael Schumacher e il successo nel GP del Belgio del 1998, con Damon Hill e Ralf Schumacher che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto.

Il mondo della Formula 1 è in lutto per la scomparsa di Eddie Jordan, fondatore e proprietario del celebre team che portava il suo nome. L'uomo è morto poco prima di compiere 77 anni.

La famiglia, come si legge tra gli altri su «Leggo.it», ha comunicato che si è spento serenamente a Città del Capo, in Sudafrica, circondato dai suoi cari, dopo aver combattuto per un anno contro un cancro alla prostata particolarmente aggressivo.

Nato a Dublino il 30 marzo, Jordan ha nutrito fin da giovane una passione per i motori. Negli anni '70 ha iniziato la sua carriera come pilota, per poi fondare nel 1979 l'«Eddie Jordan Racing». Il team ha fatto il suo ingresso in Formula 1 nel 1991 come «Jordan Grand Prix».

Tra i momenti più memorabili della scuderia, il debutto di Michael Schumacher e il successo nel GP del Belgio del 1998, con Damon Hill e Ralf Schumacher che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto.

Carriera da opinionista TV dopo il ritiro dalla Formula 1

Dopo il ritiro dalla Formula 1 nel 2005, Jordan ha intrapreso una carriera come opinionista televisivo e ha lanciato un podcast di successo. Ha anche investito in vari settori, diventando azionista del Celtic e impegnandosi nel campo finanziario e immobiliare.

La scoperta del tumore alla prostata e alla vescica è stata resa pubblica da Jordan stesso a dicembre.

Nonostante la diagnosi, aveva espresso fiducia nei trattamenti chemioterapici, sperando in prospettive positive per il futuro. Però purtroppo la malattia si è diffusa alla colonna vertebrale e al bacino, diventando inarrestabile.

