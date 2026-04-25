Ingegneri zurighesi hanno sviluppato un robot capace di giocare a ping pong. La macchina, chiamata «Ace», può tener testa a giocatori esperti. Gli sviluppatori della Sony hanno presentato oggi la novità alla rivista «Nature».

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«Esistono robot che giocano a ping pong dal 1983, e numerose esperienze vengono portate avanti nel mondo intero in relazione al tennistavolo, ma finora nessun sistema riusciva a competere con dei giocatori di punta» ha spiegato l'autore dello studio Peter Dürr a «Keystone-ATS».

Il tennis da tavolo è una vera sfida per la robotica, ha aggiunto lo sviluppatore. Si tratta infatti di uno sport che richiede reazioni estremamente rapide, con pochissimo tempo per anticipare le traiettorie della pallina, il tutto tenendo conto dei complessi effetti della rotazione.

Grazie a delle telecamere, Ace riesce a seguire l'andamento delle palline, determinare la loro posizione, la velocità e la rotazione.

Per allenare il robot, gli ingegneri hanno fatto ricorso all'intelligenza artificiale (IA). Grazie a delle simulazioni informatiche, il sistema ha imparato come colpire la pallina in maniera ottimale.

Un buon giocatore, ma non invincibile

Gli esperti hanno poi testato il robot facendogli affrontare giocatori giapponesi. Contro i professionisti, Ace ha perso entrambi i duelli. In compenso, contro dilettanti che praticano lo sport da oltre dieci anni, il robot ha vinto tre partite su cinque.

Secondo gli sviluppatori, Ace è anche un modo per testare quella che viene chiamata IA fisica. «I risultati del nostro lavoro permettono di chiarire meglio la maniera con cui l'IA gestisce in tempo reale compiti complessi e interattivi», ha sottolineato Dürr.

Tali competenze e tecnologie potranno in seguito servire in altri ambiti che necessitano di reazioni rapide e precise. I ricercatori pensano ad esempio all'industria, agli sport di alto livello o alle relazioni fra umani e robot.

Gli esperti sono molto soddisfatti delle prestazioni di Ace. Jan Peters, dell'Università di Darmstadt, in Germania, nell'articolo di «Nature» relativizza comunque i progressi realizzati.

Il robot è infatti frutto del lavoro di 49 ricercatori e numerosi tecnici, che hanno ottenuto aiuti di ogni tipo. I precedenti modelli con gli stessi scopi erano stati invece concepiti da dottorandi, sovente soli in un laboratorio.

Ecco il video di presentazione (in inglese):