Eliana Busch percorre chilometri in una piscina di 25 metri. La cilena ha appena vinto diverse medaglie d'oro in una competizione internazionale. Nonostante i suoi 89 anni, non prevede ancora di terminare la sua attività sportiva.

«Finché continuo a vincere e a ottenere tempi decenti e corretti, continuerò a nuotare», assicura Eliana Busch in un'intervista rilasciata all'AFP a Viña del Mar, a 120 chilometri dalla capitale Santiago.

All'inizio di marzo, ai campionati mondiali Master di Doha, in Qatar, ha atteso invano le sue rivali giapponesi che avevano trionfato nei precedenti campionati tenutisi a Kyushu, in Giappone, dove la cilena non si era recata.

«Ho dovuto battere dei record per dimostrare che, anche nuotando da sola, ero la migliore», ricorda Eliana Busch, visto che l'assenza delle sue rivali, nate come lei tra il 1930 e il 1934.

Alla fine, ha vinto in questa competizione, riconosciuta dalla Federazione internazionale di nuoto, quattro medaglie d'oro nei 100 e 200 metri stile libero, 50 metri rana e dorso.

In quest'ultima gara, ha anche battuto il record in un campionato mondiale, coprendo la distanza in un minuto e quattro secondi. «Se avessi nuotato contro gli uomini, li avrei battuti», scherza colei che compirà 90 anni a settembre.

«Non mi piace perdere. Faccio di tutto per vincere» ma «prima o poi dovrò fermarmi. Non sono eterna», ammette ridendo.

Lo sport nel sangue

Eliana Busch ha lo sport nel sangue. Ha iniziato a nuotare all'età di nove anni e a 13 era già campionessa nazionale.

All'età di 20 anni, si è sposata con un ufficiale di cavalleria e ha abbandonato il nuoto per l'equitazione, altra disciplina in cui eccellerà. Il salotto del suo appartamento a Viña del Mar è pieno di dipinti e sculture di cavalli.

Ma all'età di 78 anni, ha avuto un incidente a cavallo. «Sono caduta cercando di domare un puledro arabo e mi sono rotta l'avambraccio, la clavicola e alcune costole», racconta.

«Mi ero già fatta male diverse occasioni, ma quella volta ho davvero sofferto. I miei figli mi hanno detto: "Mamma, se ti piace così tanto competere, perché non torni a nuotare"».

Il ritorno in acqua

Così l'atleta è tornata in piscina e ha rapidamente collezionato vittorie nella sua categoria: nel 2016 ai Campionati sudamericani, nel 2018 ai Campionati panamericani e nel 2019 ai Campionati mondiali a Gwangju, in Corea del Sud.

Da sette anni partecipa a competizioni con un pacemaker dopo un malore accusato durante un allenamento.

Eliana Busch si allena almeno quattro volte a settimana e insegna nuoto agli adulti in una piscina municipale di Viña del Mar, dove si reca in auto.

«Voglio trasmettere agli anziani che la vita va vissuta fino all'ultimo minuto. Fate qualcosa, non dovete essere nuotatori, ma non rimanete seduti a casa», incoraggia.

Il suo messaggio sembra fare eco tra i suoi studenti. «L'energia che emana è meravigliosa. Siamo stanchi, siamo esausti, ma la vediamo continuare ancora e ancora. È impressionante», riassume Patricia Aravena, una infermiera di 55 anni.