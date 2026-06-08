1'53''98: il mondo dell'atletica non poteva credere ai suoi occhi quando domenica è stato mostrato il tempo di Audrey Werro, al termine di una corsa mozzafiato sugli 800 m a Stoccolma davanti alla campionessa olimpica Keely Hodgkinson.

CRAZY SCENES 🤯



1:53.98 ⏱️ and a huge statement from Audrey Werro🇨🇭



A storming victory and now third on the all-time list over 800m! #DiamondLeague 💎 #StockholmDL 🇸🇪 pic.twitter.com/4LSNmwAWKt — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2026

Keystone-SDA ATS

La friburghese, a soli 22 anni, ha compiuto un'impresa monumentale.

Si colloca al terzo posto nella storia del doppio giro di pista, dietro a due prestazioni ottenute all'inizio degli anni '80, quando la lotta al doping era ancora agli albori.

È impossibile paragonare le prestazioni, soprattutto tra due discipline. Ma mai prima d'ora un uomo o una donna svizzeri avevano fatto segnare un tempo simile.

Il 12'24 che ha fatto vincere l'oro mondiale a Ditaji Kambundji l'estate scorsa è stato il settimo tempo più veloce della storia sui 100 m a ostacoli.

Il campione del mondo 2001 André Bucher è il 31° atleta più veloce di tutti i tempi con il suo 1'42''55 sugli 800m.

Il record mondiale degli 800 m femminili, 1'53''28 della cecoslovacca Jarmila Kratochvila, è il più vecchio dell'atletica mondiale e uno dei più controversi.

Per molto tempo è sembrato fuori portata, anche per la due volte campionessa olimpica e tre volte campionessa mondiale Caster Semenya, che ha resistito con 1'54''25 (5° tempo più veloce della storia).

Incoronata campionessa olimpica nel 2024 e imperiale ai Campionati Mondiali Indoor del 2026 a Torun, dove ha trionfato in 1'55''30 con un margine di 1''34 su Audrey Werro (seconda), Keely Hodgkinson sembrava finora la più attrezzata per sfidare il record di Kratochvila. La 24enne britannica aveva già fatto registrare 1'54''61, il 7° tempo più veloce della storia.

Fino a domenica.

Progressi folgoranti

Nel 2021, all'età di 19 anni, Keely Hodgkinson aveva già fatto registrare il tempo di 1'55''88 per vincere l'argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Alla stessa età, nel 2023, Audrey Werro aveva fatto registrare soltanto 1'58''13. Solo alla fine della stagione 2024 l'atleta del CA Belfaux è scesa per la prima volta sotto l'1'58 e ha conquistato il record svizzero (1'57''76).

La friburghese ha continuato a migliorare il suo tempo nel 2025, portando il suo record a 1'55''91 a Zurigo lo scorso agosto. Allo stesso tempo, ha dovuto sopportare una serie di battute d'arresto nei campionati più importanti, cadendo nella finale dei Campionati Europei Indoor e finendo poi quarta ai Campionati Mondiali Indoor - a 0''01 dal bronzo - lo scorso anno.

Ma Audrey Werro impara in fretta.

Troppo «tenera» per giocare con i gomiti solo pochi mesi fa, ha superato a pieni voti il suo primo test tattico a Torun in marzo, nella finale dei Campionati Mondiali Indoor, dove si è staccata da un'intoccabile Keely Hodgkinson per vincere l'argento.

«Ho già fatto grandi progressi dal punto di vista tattico. Ora devo essere in grado di prendere decisioni più rapide in gara e di mantenerle», ha dichiarato poco più di un mese fa in occasione del media day di Swiss Athletics.

Domenica ha atteso il tempo necessario per superare Keely Hodgkinson con un finale pazzesco.

«Non so quali siano i miei limiti, spero di esserne lontana»

«Ora sono in grado di essere cattiva in gara», ha dichiarato Audrey Werro a maggio, quando è diventata la terza donna nella storia a superare l'1'54". In questo modo, ha battuto Keely Hodgkinson, che domenica ha anche stabilito un record personale con il sesto tempo di tutti i tempi (1'54''33).

La battaglia tra le due giovani promette di essere molto combattuta.

Il suo culmine per il 2026 dovrebbe essere raggiunto la sera di venerdì 14 agosto nella finale degli Europei di Birmingham. «È stata come una finale dei Campionati europei per me», ha dichiarato Audrey Werro domenica a Stokcholm.

La friburghese, che si è impegnata a fondo nell'atletica solo da una decina di mesi, sta ancora infiammando i cronometri.

«Non so quali siano i miei limiti, spero solo di esserne molto lontana», aveva detto solo un mese fa, come per mettere in guardia le sue rivali.