Il Levi's Stadium nel 2014, sede del Super Bowl di quest'anno. Wikipedia

Il Super Bowl è la più grande e guardata partita di football americano del mondo. Arrivata alla sua sessantesima edizione, si svolgerà nella notte tra domenica e lunedì (ora svizzera). Ecco uno sguardo sul Super Bowl LX.

Hai fretta? blue News riassume per te I New England Patriots e i Seattle Seahawks si incontrano nel Super Bowl di quest'anno.

Si giocheranno il Trofeo Vince Lombardi quando da noi, in Europa sarà notte fonda, tra domenica e lunedì, con inizio alle 00h30.

La superstar Bad Bunny si esibirà durante l'Halftime Show, l'intervallo di metà partita.

Anche altre celebrità faranno la loro apparizione. Ecco le principali. Mostra di più

Il Super Bowl si svolge quando alle latitudini svizzere sarà il cuore della notte, a partire infatti dalle 00h30 di lunedì mattina.

blue News ha raccolto per voi le informazioni più importanti sullo spettacolare evento sportivo, il più guardato della storia della televisione:

Quando e dove si giocherà?

La 60ª edizione del Super Bowl (Super Bowl LX), il più grande evento sportivo al mondo, si svolge domenica alle 15h30 (ora locale), le 00h30 di lunedì mattina in Svizzera.

Se si vuole vedere la fine, bisogna rimanere svegli fino a tardi. L'evento dura circa quattro ore.

La partita si gioca al Levi's Stadium di Santa Clara, a circa 70 chilometri a sud-est di San Francisco. L'arena può ospitare 75.000 spettatori. Lo stadio è già stato sede della finale NFL 10 anni fa, in occasione del 50° Super Bowl.

Ma chi gioca?

Il Super Bowl è un duello tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Per i Patriots si tratta della dodicesima partecipazione alla finale, mentre i Seahawks si contenderanno il Vince Lombardi Trophy per la quarta volta.

Il Trofeo Vince Lombardi. KEYSTONE/AP/ERIC GAY

Le due squadre si sono affrontate solo tre volte negli ultimi dieci anni.

La partita è anche carica di storia, perché ricorda il Super Bowl del 2015: in una partita molto drammatica, i Patriots alla fine hanno vinto contro i Seahawks, ma solo a pochi secondi dalla fine.

Quale squadra è la favorita?

Non c'è una chiara favorita per questo Super Bowl.

I bookmaker vedono i Seahawks in vantaggio. Ma se i Patriots dovessero vincere, non sarebbe una grande sorpresa: i punti di forza delle squadre risiedono nella difesa. Questa volta l'attenzione è rivolta agli allenatori.

Mike Vrabel (50 anni) ha la possibilità di vincere il Super Bowl con i Patriots sia come giocatore che come allenatore. Nessuno ha mai ottenuto questo risultato con la stessa squadra nella storia della NFL.

L'allenatore di Seattle, Mike MacDonald (38 anni), è considerato un giocatore e un allenatore di alto livello.

Quanto costa un biglietto?

I prezzi dei biglietti sono incredibilmente alti. Sul mercato secondario, tramite le piattaforme di rivendita ufficiali, i prezzi per i posti base nella sezione superiore sono attualmente compresi tra 6400 e 7100 dollari.

I posti club o migliori partono da circa 7000 dollari e possono arrivare a 10.000 o più. I biglietti Premium e VIP sono ancora più cari.

Poiché la NFL non vende ufficialmente la maggior parte dei biglietti al pubblico, ma li assegna alle squadre, ai partner e agli sponsor, l'unica opzione per i tifosi comuni è solitamente il mercato secondario.

Lì la domanda e l'offerta fanno lievitare ulteriormente i prezzi.

Quanto costa uno spot pubblicitario?

Non sono solo i biglietti a essere costosi, ma anche gli spot pubblicitari.

Secondo Bloomberg, la NFL fa pagare circa dieci milioni di dollari per uno spot di 30 secondi durante la trasmissione del Super Bowl.

Gli spot vengono prodotti ogni anno con costi enormi e sono tra i momenti salienti dell'evento.

Nel 2026, il duello cult tra Pepsi e Coca Cola entra nel vivo: il leggendario orso polare della Coca Cola sperimenta una rivelazione inaspettata quando prende per la prima volta in mano il prodotto rivale.

Anche Pringles è nuovamente rappresentata. Negli anni precedenti, il marchio si è affidato a volti celebri come Chris Pratt e Nick Offerman. Quest'anno, la popstar Sabrina Carpenter farà un'apparizione da star.

Cosa succede durante la pausa?

Naturalmente, anche quest'anno si terrà il leggendario «Halftime Show». Quest'anno sarà la superstar portoricana «Bad Bunny» a riscaldare lo stadio. Il cantante è stato l'artista più ascoltato su «Spotify» l'anno scorso e ha recentemente ottenuto un grande successo ai Grammy di quest'anno.

È possibile che altri ospiti a sorpresa arricchiscano il pomposo spettacolo di 15 minuti dell'intervallo.

Finora, tuttavia, gli organizzatori hanno mantenuto il massimo riserbo.

Bad Bunny ha vinto un Grammy per "Album dell'anno", tra gli altri. sda

Una cosa è certa: i Green Day si esibiranno alla cerimonia di apertura e il cantante statunitense Charlie Puth canterà l'inno nazionale poco prima del calcio d'inizio.

Bad Bunny è il primo artista solista a esibirsi nell'intervallo esclusivamente in spagnolo. Egli porta sul palco un mix di reggaeton e rap latino.

L'halftime show è uno degli appuntamenti fissi della serata del Super Bowl. È seguito da un pubblico di milioni di persone in tutto il mondo, spesso con un interesse quasi pari a quello della partita stessa.

Negli ultimi anni si sono esibiti artisti come Kendrick Lamar, Usher, Lady Gaga, Rihanna, Shakira con Jennifer Lopez, Madonna, senza dimenticare Bruce springsteen e la E-Street band.

Trump sarà presente al Super Bowl?

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di non partecipare al Super Bowl di quest'anno. In un'intervista al «New York Post», ha giustificato la sua cancellazione con il lungo viaggio da Washington D.C. alla costa occidentale degli Stati Uniti.

Trump era comunque presente al Super Bowl nel 2025. Ben Curtis/AP/dpa

Si dice anche che non sia soddisfatto della scelta degli artisti. Si tratta di Bad Bunny e Green Day, che hanno più volte criticato il presidente in pubblico. «Sono contrario alla loro presenza. Penso che sia una scelta terribile. L'unica cosa che fa è seminare odio», ha detto dei musicisti.

«Turning Point USA» terrà anche un contro-evento. L'organizzazione fondata da Charlie Kirk, predicatore di estrema destra assassinato il 10 settembre 2025 alla Utha University, e ora gestita dalla sua vedova, ha ingaggiato Kid Rock per il «All-American Halftime Show».

Questo sarà trasmesso in diretta streaming sul loro canale YouTube durante l'halftime show del vero Super Bowl LX.