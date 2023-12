L'anno sportivo 2023 ha avuto molto da offrire. Vi proponiamo gli eventi che lo hanno caratterizzato, da gennaio a dicembre.

Gennaio: Yann Summer va al Bayern Monaco

Dal punto di vista svizzero, gennaio coincide con il trasferimento per eccellenza: Yann Sommer è infatti andato al Bayern Monaco. Poiché il portiere titolare Manuel Neuer si è infortunato mentre sciava, era necessario un sostituto.

I bavaresi hanno così ingaggiato il portiere della Nazionale. Gli elogi per l'ormai 35enne portiere sono stati enormi.

Il suo idillio con il club più decorato di Germania è durato però poco più di sei mesi.

Febbraio: Flury e Odermatt ricoprono d'oro mondiale la Svizzera

L'11 febbraio Jasmine Flury ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera ai Campionati del Mondo di Courchevel.

L'atleta di Davos è la seconda campionessa mondiale grigionese dopo Yvonne Rüegg.

Jasmine Flury, campionessa del mondo di discesa. KEYSTONE

Un giorno dopo, Marco Odermatt ha dato continuazione alla favola della discesa libera svizzera. Ha superato i suoi avversari e si è assicurato il titolo di campione del mondo. Per Odermatt si è trattato del primo titolo mondiale e della prima vittoria in discesa.

Marco Odermatt, doppiamente campione del mondo: oro in discesa e gigante per l'uomo di Buochs. KEYSTONE

Marzo: Lara Gut -Behrami campionessa di super-G

Il 16 marzo Lara Guth-Behrami ha concluso al primo posto l'ultimo super-G della stagione, compiendo il sorpasso decisivo sull'azzurra Elena Curtoni. La ticinese conquista così la coppetta di specialità.

Grazie a una splendida prova nelle finali di Soldeu, la ticinese ha conquistato in un sol colpo il suo 37esimo successo in carriera e la quarta coppetta della specialità dopo quelle del 2014, 2016 e 2021.

«Alla fine ho deciso di voler correre per altri due anni. Questa decisione mi ha reso più tranquilla. È stato come se le porte si fossero aperte di nuovo», ha commentato felice Lara, che vedremo dunque nel circo bianco ancora per alcune stagioni.

Lara Gut-Behrami, regina del super-G. KEYSTONE

Doppio-marzo (di cristallo)

Marco Odermatt continua a incantare il mondo dello sci. Il nidvaldese ha superato il traguardo, presumibilmente irraggiungibile, di 2'000 punti in Coppa del Mondo, che apparteneva a Hermann Maier.

Ha terminato la stagione con l'incredibile cifra di 2'042 punti, mettendosi in bacheca la coppa di generale e due di specialità. Un record!

Marco Odermatt, è già consegnato alla storia dello sci. Keystone

Maggio: Roger Federer si cala nei panni del presentatore per la prima volta

Lasciati i panni del tennista - a settembre 2022 - Roger Federer ha vestito per la prima volta quelli del presentatore, e non certo di una serata qualsiasi.

L'ex campione ha sfilato sul tappeto del Met-Gala di New York con una giacca nera e occhiali da sole scuri, tipico look di lagerfeldiano. La moglie Mirka ha invece indossato un abito rosa ornato di piume. Un vero successo, un altro. La serata voleva omaggiare lo scomparso stilista Karl Lagerfeld.

Let’s get the party started 🥂 pic.twitter.com/aIvYoCwRhL — Roger Federer (@rogerfederer) May 1, 2023

Giugno: il Lugano gioca la seconda finale consecutiva di Coppa Svizzera (stavolta persa)

Gli uomini di Croci-Torti non ce l'hanno fatta a vincere la Coppa Svizzera per la seconda volta consecutiva, ma si sono guadagnati due finali nel giro di 12 mesi. Già un'impresa di per sé.

Al termine di una bellissima partita è stato lo Young Boys ad alzare la Coppa Svizzera. Le reti di Bottani e Steffen non sono bastate contro le tre reti segnate dai bernesi.

Il Lugano non è riuscito a bissare il trionfo del 2022, inchinandosi per 3-2 ai bernesi, che hanno così centrato la loro terza doppietta.

La formazione del Lugano prima della finale del 4 luglio, al Wankdorf di Berna. KEYSTONE

Luglio: a 20 anni Carlitos Alcaraz conquista Wimbledon (battendo Djokovic in finale)

Carlos Alcaraz ha realizzato un sogno: vincere la finale di Wimbledon dopo cinque magnifici set battendo quel Novak Djokovic, che sedeva sul trono londinese da sei anni.

A 20 anni ha dunque compiuto l'impresa che non è riuscita a Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic, alla sua stessa età. Dopo il trionfo a Wimbledon, lo spagnolo ha dichiarato: «Mi sono innamorato dell'erba».

Carlo Alcaraz, il nuovo re di Wimbledon. Imago

Agosto: Yann Sommer abbraccia i colori dell'Inter (e gli italiani lo amano da subito)

Celebrato come nuovo acquisto del Monaco a gennaio, Yann Sommer si è trasferito a Milano, in agosto.

Il portiere della Nazionale, visto l'imminente rientro di Neuer, cercava un club che lo lasciasse giocare con regolarità: l'Inter.

Qui ha finora ricevuto l'apprezzamento che si merita e da subito ha portato i nerazzurri di vittoria in vittoria.

I media italiani si sono tolti il cappello davanti allo svizzero. «Non è facile essere pronti e attivi quando si ricevono pochissimi tiri in 90 minuti - Yann Sommer dà l'impressione di essere così», ha scritto ad esempio la «Gazzetta dello Sport».

Settembre: Novak Djokovic raggiunge il leggendario record di Margaret Court

Lo davano per spacciato dopo la sconfitta a Wimbledon contro Alcaraz, invece Novak Djokovic ha riconquistato il suo posto di numero 1 del mondo, dopo aver vinto gli US Open, l'11 settembre.

«Alla gente piace parlare. Tutti hanno un'opinione e non mi interessa quello che dicono gli altri, sia che si parli di passaggio del testimone, della nuova generazione, della prossima generazione, della generazione futura, come volete chiamarla», ha detto il fresco vincitore del torneo newyorkese.

Il serbo ha trionfato per la quarta volta nella Grande Mela, aggiungendo un altro Major al suo palmares: 24 titoli vinti in un torneo del Grande Slam, un record assoluto, in coabitazione con la leggendaria Margaret Court.

That's a lot of hardware. 🤯 pic.twitter.com/eRPA0vxNMl — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Ottobre: il piccolo Lugano batte il grande Besiktas, a Istanbul

Era il 5 ottobre, e per la seconda sfida di Conference League il Lugano si è recato a Instanbul per affrontare il Besiktas - formazione che ha un budget 10 volte superiore ai bianconeri.

La squadra ticinese, in ritardo di 2-0, è riuscita a ricompattarsi e a non perdersi d'animo, agguantando la vittoria per 3-2 negli ultimi dieci minuti. Incredibili. Una gara pazza, da ricordare.

Novembre: la Nazionale conquista la qualificazione a Euro 2024

Certo, le fasi finali delle qualificazioni ai Campionati Europei sono state un disastro.

Nonostante ciò, grazie al misero pareggio (1-1) contro il Kosovo, Yakin e i suoi uomini hanno strappato il biglietto per i Campionati Europei dell'anno prossimo.Un traguardo da festeggiare!

Xherdan Shaqiri e compagni festeggiano la qualificazione a Euro 2024 al St. Jakob di Basilea. KEYSTONE

Dicembre: Noè Ponti è l'uomo d'oro del nuoto europeo

Noè Ponti è stato la figura di spicco ai Campionati europei di nuoto in vasca corta di Otopeni, in Romania.

Il ticinese ha nuotato tanto forte da conquistare tre medaglie d'oro. Dopo aver vinto i 100 e i 200 metri, ha superato gli avversari anche nei 50 metri delfino. Inoltre, il sopracenerino ha colto la medaglia d'argento nei 100 metri misti.

Un «vincitore è un sognatore che non si arrende», è stato il commento del fenomenale atleta svizzero.