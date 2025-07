Il vincitore dell'ultimo Tour de France, lo sloveno Tadej Pogacar KEYSTONE

Tadej Pogacar ha conquistato il Tour de France 2025, indossando la maglia gialla per 14 tappe. Il suo successo non è solo sportivo, ma anche economico, con un montepremi significativo.

Igor Sertori

Tadej Pogacar ha trionfato per la quarta volta al Tour de France, precedendo il rivale Jonas Vingegaard di oltre quattro minuti.

A soli 26 anni lo sloveno è già una leggenda del ciclismo: solo quattro grandissimi hanno vinto più di lui al Tour (5 vittorie): Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Oltre ai successi sportivi, la Grande Boucle di quest'anno gli ha fruttato anche più di 600'000 euro - senza contare i premi per i gran premi della montagna e quelli di squadra. Mostra di più

Tadej Pogacar ha dominato il Tour de France 2025, indossando la maglia gialla al termine della quinta tappa grazie a una prestazione eccezionale nella cronometro individuale.

Dopo averla temporaneamente ceduta a Mathieu van der Poel, l'ha riconquistata e mantenuta fino alla fine, concludendo con un abissale vantaggio di oltre quattro minuti sul secondo, il danese Jonas Vingegaard.

Già leggenda del ciclismo a soli 26 anni

Questo trionfo segna la sua quarta vittoria nella prestigiosa corsa, consolidando il suo status di leggenda del ciclismo.

Più di lui hanno vinto solo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, cinque volte. Chris Froome ha vinto quattro volte, quanto lo sloveno, il quale ha solo 26 anni.

Il nuovo cannibale del ciclismo - sua anche la maglia iridata di campione del mondo - ha dimostrato la sua superiorità sulle strade francesi, dopo aver realizzato l'anno precedente la storica doppietta Giro-Tour, un'impresa che non si vedeva dal 1998 con Marco Pantani.

Forse correrà alla Vuelta di Spagna, con l'obiettivo di completare la Tripla Corona, prima di difendere il titolo mondiale in Rwanda a settembre.

Guadagni da re del ciclismo

Come riportato da «OA Sport», oltre al successo sportivo, Pogacar ha anche ottenuto un notevole guadagno economico. Il montepremi totale per quest'ultima corsa a tappe ammonta a 626'830 euro, esclusi i premi per i GPM (gran premi della montagna) e quelli di squadra.

La maggior parte di questa somma proviene dal primo posto in classifica generale, che gli ha fruttato 500'000 euro.

44'000 euro gli sono valsi per le vittorie di tappa, 25'000 per il primo posto nella classifica degli scalatori, e ulteriori premi per le sue prestazioni in altre classifiche e tappe della Grande Boucle - calcolando che un nono posto di tappa gli è valso 1'300 euro e 14 giorni con la maglia gialla 7'000 euro.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.