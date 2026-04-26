Qui il keniota Sabastian Sawe mentre taglia per primo il traguardo della BMW Berlin Marathon dopo 02:02:16 ore. KEYSTONE

Sensazionale a Londra: il 29enne keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere la prima persona a correre una maratona ufficiale in meno di due ore.

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Il keniano Sabastian Sawe ha vinto la prestigiosa maratona di Londra in 1:59:30 ore, diventando così la prima persona a infrangere la magica barriera delle due ore in una competizione ufficiale.

Il 29enne è stato 65 secondi più veloce del suo connazionale Kelvin Kiptum, che ha corso in 2:00:35 a Chicago nel 2023. Kiptum morì pochi mesi dopo, nel febbraio 2024, in un incidente stradale nel suo Paese.

Con il suo spettacolare tempo, Sawe entra così nella storia dello sport, anche se il due volte campione olimpico ed ex detentore del record mondiale Eliud Kipchoge aveva già completato una maratona in meno di due ore prima di lui.

Il keniota aveva infatti completato la distanza classica il 12 ottobre 2019 a Vienna in 1:59:40 ore, ma quella gara non era aperta al pubblico ed era svolta in condizioni privilegiate. Per questo motivo il tempo non era stato riconosciuto come un record mondiale.

Ritmo elevato fin dall'inizio

Nelle condizioni meteo ideali di Londra, il ritmo è stato estremamente elevato fin dall'inizio. Un folto gruppo di testa ha corso a lungo insieme, prima che il vincitore dello scorso anno Sawe e l'etiope Yomif Kejelcha si sono staccati dopo circa 30 chilometri.

Kejelcha era al suo debutto nella maratona della capitale britannica.

Dal canto suo, l'etiope Tigst Assefa ha vinto la gara femminile in 2:15:41 ore. Il tempo è stato di soli 16 secondi più veloce del record del percorso di 23 anni fa, stabilito dall'icona della corsa britannica Paula Radcliffe.