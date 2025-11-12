  1. Clienti privati
«Si rasenta il miracolo» Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

Sandro Zappella

12.11.2025

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Dopo il grave incidente in Malesia, il motociclista svizzero Noah Dettwiler appare sorridente sulla sua sedia a rotelle e, secondo il suo team, sta facendo progressi incredibili.

Sandro Zappella

12.11.2025, 14:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo il grave incidente in moto avvenuto in Malesia, il motociclista svizzero Noah Dettwiler si sta riprendendo velocemente, anche se il processo di riabilitazione rimane lungo.
  • Lunedì il centauro di Basilea è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba e dovrà indossare un collare per diversi mesi a causa delle lesioni al collo.
  • Una prima foto postata dal padre Andy mostra il 20enne sorridente su una sedia a rotelle.
Mostra di più
Pronto al ritorno in Svizzera. Dopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Pronto al ritorno in SvizzeraDopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Il motociclista svizzero Noah Dettwiler sta sempre meglio dopo l'orribile incidente in Malesia.

Il suo manager David Kriech ha spiegato domenica al programma «Sportpanorama» di SRF: «È quasi un miracolo quanti progressi siamo riusciti a fare. Noah sta facendo passi da gigante, ma dobbiamo essere consapevoli che la strada è molto lunga».

C'è la speranza che si riprenda completamente. Tuttavia, bisogna dargli il tempo necessario per avere la possibilità di riabilitarsi completamente, dice Kriech.

Dopo l'incidente. Mentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

Dopo l'incidenteMentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

In ogni caso, il basilese si sta comportando bene in queste circostanze, dato che le sue condizioni erano decisamente molto gravi.

Dopo il trasporto in Svizzera, sono stati effettuati ulteriori esami e lunedì è stata programmata un'operazione alla gamba.

Anche le lesioni al collo sono risultate un po' più gravi di quanto ipotizzato inizialmente, ma non dovrebbero richiedere ulteriori interventi chirurgici: «Dovrà portare un tutore per il collo per due o tre mesi per stabilizzarlo».

La prima foto dopo l'incidente

Martedì c'è stata anche una buona notizia, sotto forma di foto. Il padre Andy Dettwiler ha pubblicato su Facebook la prima foto di suo figlio Noah dopo il grave incidente.

Si vede il 20enne su una sedia a rotelle, con la gamba sinistra ingessata. Ma Noah sorride e suo padre Andy commenta la foto: «In arrivo! 👍💪🍀🙏»

Diversi arresti cardiaci

Prima dell'inizio della gara di Moto3 a Sepang, in Malesia, il 26 ottobre, Dettwiler ha girato lentamente a bordo pista durante il giro di riscaldamento.

Il campione del mondo spagnolo José Antonio Rueda ha superato l'avversario e si è schiantato a tutta forza contro la parte posteriore della moto del pilota svizzero, che nell'incidente ha riportato lesioni potenzialmente letali, tra cui diversi arresti cardiaci.

I medici hanno effettuato un intervento chirurgico d'urgenza per salvare la vita del giovane.

MotoGP. Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

MotoGPScontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

