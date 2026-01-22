  1. Clienti privati
Milano-Cortina Ecco la squadra svizzera di biathlon in vista delle Olimpiadi invernali

Swisstxt

22.1.2026 - 14:36

Niklas Hartweg e Amy Baserga
KEY

Swiss Olympic ha reso note le proprie selezioni per la squadra olimpica di biathlon.

La delegazione rossocrociata, che rivolge le speranze di medaglia nelle staffette, sarà guidata da Amy Baserga e Niklas Hartweg.

Con loro ad Anterselva ci saranno pure Lea Meier, Lena Haecki-Gross, Aita Gasparin, Josha Burkhalter, Sebastian Stalder e Jeremy Finello, con Lydia Mettler e James Pacal di riserva.

Nel pattinaggio artistico saranno invece di scena, senza grandi novità, Lukas Britschgi (campione continentale nel 2025), Kimmy Repond e Livia Kaiser, tutti e tre reduci dagli Europei.

