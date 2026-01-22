Swiss Olympic ha reso note le proprie selezioni per la squadra olimpica di biathlon.
La delegazione rossocrociata, che rivolge le speranze di medaglia nelle staffette, sarà guidata da Amy Baserga e Niklas Hartweg.
Con loro ad Anterselva ci saranno pure Lea Meier, Lena Haecki-Gross, Aita Gasparin, Josha Burkhalter, Sebastian Stalder e Jeremy Finello, con Lydia Mettler e James Pacal di riserva.
Nel pattinaggio artistico saranno invece di scena, senza grandi novità, Lukas Britschgi (campione continentale nel 2025), Kimmy Repond e Livia Kaiser, tutti e tre reduci dagli Europei.