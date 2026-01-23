Sarah Hoefflin e Mathilde Gremaud KEYSTONE

Ai Giochi Olimpici la Svizzera del freestyle punterà forte su Mathilde Gremaud e Sarah Hoefflin (oro nello slopestyle nel 2022 e 2018) così come su Andri Ragettli, che sarà accompagnato dal veterano Fabian Boesch.

Negli aerials gli occhi saranno invece puntati su Noé Roth e Pirmin Werner, entrambi medagliati ai Mondiali dello scorso anno in Engadina. La doppia campionessa europea Melanie Hasler potrà giocare le proprie carte nel monobob e nel bob a 2, mentre gli equipaggi maschili saranno capitanati dai piloti Cédric Follador, Michael Vogt e Timo Rohner.