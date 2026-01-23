  1. Clienti privati
Olimpiadi Ecco la squadra elvetica di freestyle a Milano-Cortina 2026

Swisstxt

23.1.2026 - 13:25

Sarah Hoefflin e Mathilde Gremaud
Sarah Hoefflin e Mathilde Gremaud
KEYSTONE

Ai Giochi Olimpici la Svizzera del freestyle punterà forte su Mathilde Gremaud e Sarah Hoefflin (oro nello slopestyle nel 2022 e 2018) così come su Andri Ragettli, che sarà accompagnato dal veterano Fabian Boesch.

SwissTXT

23.01.2026, 13:25

23.01.2026, 13:26

Negli aerials gli occhi saranno invece puntati su Noé Roth e Pirmin Werner, entrambi medagliati ai Mondiali dello scorso anno in Engadina. La doppia campionessa europea Melanie Hasler potrà giocare le proprie carte nel monobob e nel bob a 2, mentre gli equipaggi maschili saranno capitanati dai piloti Cédric Follador, Michael Vogt e Timo Rohner.

