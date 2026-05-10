Hockey subacqueo KEYSTONE

Vi piacciono le novità e le curiosità e vorreste cimentarvi in un nuovo sport, ma non sapete quale? Vi proponiamo una lista di otto sport bizzarri, molto popolari in alcune parti del mondo, che magari potrebbero dare qualche idea.

Redazione blue Sport bfi

Il Bossaball

ll Bossaball è uno sport insolito che combina la pallavolo col calcio, la ginnastica e la capoeira. Si gioca su un campo gonfiabile con una rete al centro. Ai lati della rete c'è un piccolo trampolino. Le squadre hanno a disposizione cinque tocchi per far passare la palla oltre la rete.

Bossaball. KEYSTONE

Ci sono diverse zone di punteggio, con più punti assegnati quando la palla finisce nel trampolino avversario. Esistono anche diversi modi di giocare il pallone: in stile pallavolo e in stile calcio o con qualsiasi altra parte del corpo. Il tutto è accompagnato dalla samba.

Il «Dødsing»

l «death diving», o «dødsing», è uno sport subacqueo norvegese che prevede violenti tuffi a pancia e atterraggi sulla schiena. Questo sport è puro divertimento, ma non è adatto ai deboli di cuore.

Nel «death diving», i concorrenti saltano da una tavola o anche da delle rocce, cercando di mantenere una posizione il più a lungo possibile prima di entrare in acqua in posizione rannicchiata. A volte, manco a dirlo, l'impatto con l'acqua può essere molto doloroso. Vi abbiamo convinti a provare?

Death Diving World Championship 2025 KEYSTONE

Il Bo-taoshi

State programmando un viaggio in Giappone? Non lasciatevi sfuggire un incontro di Bo-taoshi.

Bo-taoshi si traduce approssimativamente con «abbassare il palo», che è l'obiettivo del gioco. Questo gioco è estremamente frenetico, poiché tradizionalmente si gioca in 300 persone, con ogni squadra composta da 75 attaccanti e 75 difensori.

I difensori si schierano attorno a un alto palo di legno, tenuto in verticale. Un difensore, di solito, si posiziona in cima al palo per proteggerlo ulteriormente dagli aggressori. Se gli attaccanti riescono ad abbassare il palo di 35 gradi rispetto alla posizione verticale, quella squadra vince.

Se non l'avete mai visto prima vi consigliamo di darci un occhio, è veramente un gioco incredibile.

Il tiro delle orecchie

Le olimpiadi delle popolazioni eschimesi e indiane i sono svolte dal 16 al 19 luglio, a Fairbanks, in Alaska. Ve le siete perse?

Ve ne diamo un assaggio, prima della prossima edizione.

Uno sport alquanto strano. Imago

Il tiro delle orecchie è un gioco tradizionale Inuit che si basa interamente sulla resistenza al dolore. I concorrenti si fronteggiano con le gambe unite. Una corda lunga circa 60 cm viene poi avvolta intorno alle orecchie di entrambi i concorrenti.

Quindi i concorrenti fanno ciò che il nome del gioco suggerisce: tirano. Tirano finché uno dei concorrenti non cede al dolore e la corda si stacca dall'orecchio.

Forse questo rientra nella categoria di giochi che non vorreste provare.

Hockey subacqueo

Conosciamo bene l'hockey su ghiaccio, l'unihockey e l'hockey su prato, ma che dire dell'hockey subacqueo?

Si gioca in sei contro sei, senza portieri, in piscina. Si utilizza un disco appesantito che rimane sul fondo della piscina. I giocatori usano un piccolo bastone con una mano sola per spingere il disco verso la porta. Indossano pinne per la mobilità, maschere per vedere sott'acqua e spessi guanti di lattice.

Niente bombole di ossigeno per respirare sott'acqua. I giocatori devono trattenere il respiro sott'acqua e quindi devono periodicamente tornare in superficie per respirare.

Questo conferisce allo sport un interessante aspetto di squadra, poiché i giocatori devono prevedere quando un compagno di squadra o un portatore di disco avversario tornerà in superficie e lascerà il disco incustodito.

Turchia contro Inghilterra KEYSTONE

State organizzando le vostre prossime vacanze estive e non sapete dove andare? A luglio dell'anno prossimo, in Turchia, si svolgeranno i Mondiali di hockey subacqueo, giunti alla settima edizione.

Il Cheese Rolling

Si svolge annualmente sul Cooper's Hill, vicino a Gloucester, in Inghilterra.

Si tratta di un gioco spesso esilarante per gli spettatori e doloroso per i partecipanti. Una tradizione che risale ad almeno 200 anni fa: i partecipanti scendono lungo una collina molto ripida e irregolare, inseguendo una forma di formaggio Double Gloucester che può pesare fino a 4 chili e raggiungere una velocità di circa 110 chilometri orari.

Chi arriva per primo in fondo vince il formaggio.

Sul Cooper's Hill il 26 maggio 2025 IMAGO/Avalon.red

Come potete immaginare, i partecipanti non rimangono in piedi per gran parte della gara. Invece, saltano e rotolano giù per la collina a velocità piuttosto elevate.

Una squadra locale di giocatori di rugby aspetta ai piedi della collina per fermare lo slancio dei partecipanti. La gara provoca un numero significativo di infortuni. Guardate da voi.

Interessati a partecipare, o forse solo a fare da spettatori? La prossima edizione si svolgerà il 25 maggio 2026, ovviamente sempre sul Copper's Hill.

Il Fierljeppen

Il salto nel canale, o fierljeppen, è nato ed è popolare nei Paesi Bassi. Questo sport si svolge in un luogo con un canale fangoso.

Gli atleti cercano di saltare il più lontano possibile da una parte all'altra del canale senza bagnarsi e infangarsi. Nel canale c'è un palo con una base piatta e rotonda che può oscillare quando viene applicato un peso. Il palo è in genere lungo 12,5 metri. I concorrenti prendono la rincorsa prima di saltare sul palo e poi ci si arrampica e si cerca di arrivare dall'altra parte della riva.

Un vero spettacolo da godere in compagnia di tanti residenti.

Il Quidditch

Il 9 ottobre 2005, un piccolo gruppo di studenti del Middlebury College si riunì con cerchi, un bastone e un pizzico di immaginazione. Quello che era iniziato come un divertente esperimento di Alex Benepe e Xander Manshel si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più grande. Sono decine di migliaia in tutto il mondo i suoi estimatori.

Uno sport, in parte nato dalla lettura di Harry Potter, che nel 2026, negli Stati Uniti, si vedrà dedicata una specie di giornata nazionale. Insomma non è tardi per seguirlo, magari anche per provarlo, perché no.