Un giovanissimo Lionel Messi (con la maglia a strisce rosse) KEYSTONE

Eden Hazard ha detto addio al calcio. È stato proprio il belga - insieme a Neymar - a togliere, di tanto in tanto, lo scettro del miglior dribblatore a Leo Messi. I numeri dicono che l'argentino, dal 2009, in fatto di dribbling riusciti ha giocato in una lega a sé stante.

Hai fretta? blue News riassume per te Eden Hazard ha detto l'addio al calcio a soli 32 anni.

Dal 2009 a questa parte il belga è risultato il giocatore ad aver effettuato il maggior numero di dribbling in ben tre stagioni.

In numeri non mentono. La speciale classifica in fatto di dribbling, vede un incontestato vincitore: Lionel Messi Mostra di più

Il giorno dopo l'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Eden Hazard, il mondo del calcio si trova a salutare colui che negli ultimi dieci anni ha regalato momenti indimenticabili di bel calcio, ma per lo più, dribbling... per molti l'essenza del calcio stesso.

Garrincha, Pelè, Maradona, Rivellino, Zidane, Ronaldo (il Fenomeno), Crujiff, Baggio, Messi, Hazard... questi possono essere annoverati tra i più grandi dribblatori di sempre.

Diego Maradona (centro) dribbla - e passa - due difensori della Germania dell'Ovest durante la finale del Mondiale 1986 giocato in Messico, vinto proprio dai sudamericani. KEYSTONE

Qualcuno oggi potrebbe scrivere che Lionel Messi riuscirebbe a uscire con un dribbling da una cabina telefonica in cui è stato rinchiuso con cinque difensori di livello mondiale, ammanettato e con le infradito.

Ed è per questo motivo che molti dei più grandi fan de La Pulga sono attratti dal suo modo di giocare, senza curarsi del risultato finale o del numero di gol segnati.

Qui sta l'essenza dell'intera argomentazione secondo cui Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi, aldilà dei commenti su X, ex Twitter, dei trofei vinti e le discussioni tra tifosi.

I numeri supportano le divagazioni poetiche

Tuttavia, invece di perderci in una dialettica su ciò che rende Messi speciale, proviamo a basarci sulle statistiche.

È dal 2009 infatti, che grazie alla tecnologia, sappiamo chi è colui che ha effettuato il maggior numero di dribbling riusciti in una singola stagione.

I risultati dipingono un quadro piuttosto sorprendente, in cui la brillantezza dei dribbling di Messi non potrebbe essere più chiara. Al secondo posto di questa speciale classifica, c'è proprio il belga che a soli 32 anni ha deciso martedì di appendere gli scarpini al chiodo.

Se L'argentino ha sorpassato tutti per numero di dribbling riusciti al termine di ben otto stagioni, il belga è arrivato primo per tre volte, a pari merito con il brasiliano Neymar. Il maggior numero di dribbling riusciti in una sola stagione è riuscito al capitano dell'Argentina allora giocatore del Barcellona nella stagione 2014-2015, quando ne fece registrare 266.

Uno dei 266 dribbling riusciti a Lionel Messi (sinistra) nel 2015, quando lasciò sul posto l'arcigno Radja Nainggolan. KEYSTONE

La classifica

14. Lionel Messi (2013/14) - 167

13. Eden Hazard (2018/19) - 170

12. Eden Hazard (2012/13) - 174

11. Lionel Messi (2020/21) - 188

10. Neymar (2015/16) - 189

9. Neymar (2017/18) - 193

8. Eden Hazard (2017/18) - 199

7. Lionel Messi (2009/10) - 202

6. Neymar (2016/17) - 218

5. Lionel Messi (2011/12) - 220

4. Lionel Messi (2017/18) - 222

3. Lionel Messi (2019/20) - 239

2. Lionel Messi (2010/11) - 265

1. Lionel Messi (2014/15) - 266