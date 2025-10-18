Ecco perché la McLaren potrebbe perdere il titolo piloti per le tensioni tra Piastri e Norris

I piloti McLaren Oscar Piastri (a sinistra) e Lando Norris (a destra) perderanno il titolo piloti? IMAGO/HochZwei

Collisione alla partenza, insulti verbali alla radio: c'è una spaccatura tra il leader del campionato mondiale Oscar Piastri e Lando Norris e così la McLaren affronta un test cruciale in Formula 1.

DPA, Andreas Lunghi dpa

La corsa al titolo piloti di Formula 1 sta diventando sempre più un gioco di equilibri per la scuderia campione del mondo, ossia la McLaren. Non accadeva da 17 anni.

Anche prima della festa sottotono a Singapore per celebrare l'ennesimo trionfo dei costruttori, il boss del team Andrea Stella ha consigliato ai suoi piloti Oscar Piastri e Lando Norris, che si sono scaldati dopo la collisione all'inizio della gara, di parlare di terapia.

«Vedremo se riusciremo a imparare qualcosa e a migliorare. Saranno discussioni positive», ha detto Stella.

Tuttavia, l'atmosfera a sei gare dalla fine della stagione è molto tesa. Un video ha mostrato il leader del campionato Piastri spegnere la radio e scendere dall'auto durante il discorso di ringraziamento del team boss Zak Brown.

La McLaren ha annunciato frettolosamente che l'australiano aveva già spento la macchina in precedenza e non aveva quindi sentito le parole di Brown. Ma a quel punto i dibattiti sulla disturbata armonia di squadra avevano preso piede da tempo.

Oscar Piastri cutting off his radio when being congratulated for World Constructors Champions and not even responding at the end of the Singapore GP. #F1 #FIA #McLarenF1 #Formula1 #OP81 pic.twitter.com/Cg0Ne6J1vi — M. J. (@SocialTerritory) October 5, 2025

«La cosa principale è che le due vetture si sono scontrate. Non vogliamo che ciò accada, quindi dobbiamo esaminare la situazione nei dettagli», ha avvertito Piastri.

La scena dell'incidente si è verificata poco dopo la partenza, quando Norris ha dapprima toccato la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen durante un difficile tentativo di sorpasso e poi ha toccato la vettura del compagno di scuderia.

«Chiunque in gara avrebbe fatto la stessa cosa»

«Chiunque in gara avrebbe fatto la stessa cosa», ha risposto Norris in modo provocatorio alle domande successive, aggiungendo: «Quindi, chiunque mi accusi di aver inserito la macchina dove non dovevo non dovrebbe essere in Formula 1».

Il compagno di scuderia la vede diversamente e lo aveva già chiarito durante la gara, inveendo alla radio. «È semplicemente ingiusto», ha detto il 24enne dal suo abitacolo.

Norris si è così avvicinato di tre punti al suo rivale nella classifica generale, che ora è di 22 punti. Il fatto che il campione in carica Verstappen sia arrivato secondo a Singapore dopo le due vittorie di Monza e Baku, sempre davanti a entrambe le McLaren, ha ulteriormente alimentato la corsa al titolo.

La discussione sull'incidente di partenza colpisce la squadra corse in un punto delicato: le «regole della papaya», dal nome del colore della squadra.

Secondo queste regole, i piloti dovrebbero essere autorizzati a lottare liberamente per le vittorie, a patto che non si ostacolino ingiustamente a vicenda.

"That's racing"



Lando Norris had his say post-race on the first lap incident with Oscar Piastri 🎤#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/JOZVqjLyra — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

La direzione della scuderia inglese è già intervenuta due volte quest'anno, entrambe a favore di Norris. In Ungheria ha superato Piastri grazie a un cambio di strategia ai box e ha vinto. A Monza, l'australiano ha dovuto lasciar passare nuovamente il collega dopo che la squadra ha sbagliato il cambio gomme al britannico.

Il fatto che Norris non sia stato redarguito a Singapore mette ovviamente a dura prova la fiducia di Piastri nella parità di trattamento interna.

Questo peso non fa che alimentare le voci secondo cui il capo-classifica sarebbe in trattativa con altre scuderie, tra cui la Ferrari. Tuttavia, l'australiano ha ancora un contratto pluriennale con la McLaren.

Per vincere bisognerà sgomitare

«Oscar sta mostrando più nervi, è più sensibile», ha detto l'esperto di Sky Ralf Schumacher.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha elogiato i dirigenti della McLaren per la gestione del duello tra i piloti fino a questo momento, ma ha anche dichiarato: «Ci sarà una situazione in cui la stagione si ridurrà a pochi punti. Poi si comincerà a fare i conti e a lavorare all'indietro, e sospetto che le gomitate entreranno in gioco un po' di più, e allora la situazione si farà interessante».

Proprio ora che la McLaren è alle prese con una crisi di forma. Non vince da tre gare e la concorrenza ha recuperato terreno.

In vista della grande riforma delle regole del prossimo anno, la McLaren ha quasi interrotto il lavoro di sviluppo sulla vettura attuale, mentre altri, come la Red Bull, hanno portato nuovi componenti a Singapore.

Inoltre, in quanto scuderia campione, la McLaren è autorizzata a trascorrere la minor quantità di tempo nella galleria del vento.

"It is literally one rule, which is don't crash into each other" 💥



When we asked Oscar Piastri to explain 'Papaya Rules' earlier in the season 👀#SingaporeGP pic.twitter.com/5NTIQy2kRD — Autosport (@autosport) October 5, 2025

Le ultime settimane della stagione potrebbero quindi diventare il test definitivo delle «regole della papaya».

«Dobbiamo essere molto precisi perché la posta in gioco è alta. Non solo i punti del campionato, ma anche la fiducia dei nostri piloti nel nostro modo di lavorare come squadra. E questo è più fondamentale dei punti», ha sottolineato il Team Principal della casa britannica.

Alonso infastidito da Hamilton

Al traguardo di Singapore, anche il due volte campione del mondo Fernando Alonso ha sfogato la sua frustrazione via radio: «Non posso crederci, cazzo», ha ripetuto più volte il 44enne.

La sfuriata era diretta al suo eterno rivale Lewis Hamilton. Il britannico ha lottato con i freni negli ultimi giri e si è lasciato alle spalle Alonso solo per vie traverse, attraversando la chicane.

📻 "I cannot believe it"



Fernando was on the charge as Lewis encountered brake issues in the latter stages in Singapore 😮‍💨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lHztbk2n3J — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Lo spagnolo ha chiesto via radio se fosse legale guidare con i freni difettosi. Gli organizzatori hanno fornito la risposta subito dopo la gara e hanno inflitto a Hamilton una penalità di cinque secondi per uscita di pista.

Lo spagnolo ha così ottenuto il settimo posto, mentre il britannico si è dovuto accontentare dell'ottavo.

Hamilton ha reagito in modo derisorio allo sfogo dell'ex compagno di squadra della McLaren. Il sette volte campione del mondo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno spezzone della sitcom britannica «One Foot in the Grave», in cui il protagonista Victor Meldrew ripete più volte la frase «Non ci credo».

Con la didascalia «Per 18 anni...», il 40enne testimonia la lunga rivalità tra i due.

Lewis Hamilton posting this video the day after Fernando Alonso's radio message is exactly why we love their rivalry 😅 pic.twitter.com/xWBXK2Be39 — Autosport (@autosport) October 6, 2025

La regia televisiva suscita il disappunto dei tifosi

Gli spettatori davanti alla televisione non hanno visto nulla del duello tra Alonso e Hamilton. La regia ha preferito concentrarsi sul duello per il terzo posto tra Verstappen e Norris.

Ciò ha provocato critiche sui social media. «La regia televisiva ha dato priorità ai tifosi in tribuna rispetto al duello con Hamilton, che ha cercato di lasciare Alonso dietro di sé senza frenare», ha scritto un utente su X.

TV direction prioritising footage of fans in the grandstands over Hamilton with no brakes trying to hang on ahead of Alonso ON TRACK.



No wheel knowledge detected again from TV direction. — Tom Bellingham (@TomP1Bellingham) October 5, 2025

Molti altri utenti si sono infastiditi per il fatto che le partner dei piloti sono state mostrate più volte durante la gara invece dell'azione in pista.

Gli spettatori hanno potuto a malapena vedere la corsa del pilota della Williams Carlos Sainz, in grado di recuperare dal 18° al 10° posto.