Michael Schumacher è solo al quinto posto per la leggenda dei giornalisti di F1. KEYSTONE

Il dibattito sul miglior pilota di Formula 1 di tutti i tempi ha occupato per decenni gli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo. Nella top ten del leggendario reporter Roger Benoit, Michael Schumacher arriva solo al 5° posto. Ecco i motivi.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

«Formel Wahnsinn» La leggenda dei reporter del «Blick» Roger Benoit conosce la Formula 1 come nessun altro. In «Formel Wahnsinn», ripercorre oltre 825 Gran Premi e la sua folle vita. Rivela aneddoti unici, scandali incredibili e storie tragiche. Il libro, scritto dal vice redattore sportivo del «Blick» Daniel Leu, è disponibile dal 16 aprile 2026 su beobachter.ch/shop e in tutte le librerie della Svizzera.

In quasi tutti gli sport c'è una domanda che divide l'opinione di tifosi ed esperti: chi è il migliore di tutti i tempi?

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Lebron James o Michael Jordan. Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal.

Spesso non c'è un'opinione unanime, indipendentemente dal fatto che uno abbia vinto più degli altri.

La questione del GOAT (Greatest of All Time) si pone anche in Formula 1. Uno sguardo alle statistiche tenderebbe a restringere la scelta a due nomi: Lewis Hamilton o Michael Schumacher?

Entrambi sono sette volte campioni del mondo, il migliore ha cinque titoli mondiali. In termini di vittorie in gara, sono i numeri 1 e 2: Hamilton 105, Schumacher 91. Il terzo miglior pilota vanta 71 vittorie nei GP.

Ma in uno sport che si è sviluppato in modo massiccio dalla sua prima stagione nel 1950, oltre ai numeri giocano altri fattori. Se non altro perché oggi il numero di gare in una stagione è triplicato rispetto al primo anno.

Probabilmente è per questi motivi che la leggenda dei giornalisti di F1 Roger Benoit non vede né Hamilton né Schumacher come i migliori di tutti i tempi.

E se c'è qualcuno che ha il diritto di avere questa opinione, è probabilmente qualcuno che ha coperto oltre 820 GP come giornalista dal 1970. Quasi nessun altro conosce la classe regina degli sport motoristici quanto Roger Benoit.

Ecco la top ten di Roger Benoit

Hamilton e Schumacher entrano nella top 5 della sua classifica, ma la gara è vinta da qualcun altro: Juan Manuel Fangio.

«Non c'è quasi nessuno ancora in vita che l'abbia vissuto dal vivo, ma chiunque abbia vinto cinque titoli mondiali con quattro auto diverse (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes, Ferrari, ndr) è il più grande della storia», afferma Benoit nel suo nuovo libro «Formel Wahnsinn».

Fangio ha disputato 51 gare tra il 1950 e il 1958 ed è salito sul podio 35 volte, 24 delle quali sul gradino più alto. Ha ancora la migliore percentuale di vittorie (47,06%) e detiene il record di campione del mondo più anziano (46 anni e 41 giorni).

Al secondo posto, il giornalista colloca un pilota che molti indicano ancora oggi come un idolo: Ayrton Senna. Il brasiliano con «forse il più grande talento della storia» vinse tre titoli mondiali e 41 vittorie in GP.

Il 1° maggio 1994 morì in un grave incidente durante il GP di Imola. Una statua non lontana dal luogo dell'incidente commemora ancora oggi la leggenda del Brasile.

Lewis Hamilton sale per un pelo sul podio di Benoit. Lo segue il quattro volte campione del mondo Alain Prost, uno dei più accaniti rivali di Senna. Il francese è salito sul podio per un totale di 51 volte.

«Ma aveva davvero molta concorrenza?»

Per Benoit, Schumacher è solo il numero 5 nella classifica di tutti i tempi - una pugnalata al cuore di ogni tifoso di Ferrari. «Per molti tifosi è il migliore della storia. Ma aveva davvero molta concorrenza?», dice il 77enne, spiegando la sua decisione.

Questo ragionamento può essere fatto in particolare per i periodi di maggior successo di Schumacher (cinque titoli di fila tra il 2000 e il 2004) con la tradizionale scuderia italiana, quando le altre squadre erano un po' indietro e il suo più grande rivale era spesso solo il compagno di squadra Rubens Barrichello.

Barrichello ha anche dovuto cedere il passo al tedesco in un paio di occasioni, come nel GP d'Austria del 2002, dove è stato fischiato per ordine di scuderia e ha dovuto cedere la vittoria a Schumacher, che non era d'accordo con la decisione della squadra, praticamente sul traguardo.

I due sono stati fischiati sul podio e il tedesco ha consegnato al compagno di squadra il trofeo del vincitore.

Schumi consegna a Rubens Barrichello il trofeo del vincitore dopo il controverso finale del Gran Premio d'Austria 2002. imago

Nonostante la sua opinione sulla questione GOAT, Benoit, che spesso fumava sigari con il sette volte campione del mondo dopo le gare o giocava a backgammon a Hockenheim, ha avuto parole di elogio per Schumacher: «Ho sempre avuto rispetto per le sue prestazioni. Il modo in cui lavorava alla Ferrari era unico. Rimaneva regolarmente ai box fino a mezzanotte, un'etica del lavoro incredibile».

La top 10 di Benoit sui migliori piloti di F1 della storia Juan Manuel Fangio, 5 titoli mondiali, 24 vittorie in GP

Ayrton Senna, 3 titoli mondiali, 41 vittorie in GP

Lewis Hamilton, 7 titoli di campione del mondo, 105 vittorie di GP*

Alain Prost, 4 titoli mondiali, 51 vittorie in GP

Michael Schumacher, 7 titoli mondiali, 91 vittorie in GP

Max Verstappen, 4 titoli di campione del mondo, 71 vittorie in GP*

Jim Clark, 2 titoli mondiali, 25 vittorie in GP

Stirling Moss, 0 titoli mondiali, 16 vittorie in GP

Sebastian Vettel, 4 titoli mondiali, 53 vittorie in GP

Fernando Alonso, 2 titoli di campione del mondo, 32 vittorie di GP* Mostra di più

*Dati fino al 16 aprile 2026

«Schumi imbroglione»

Benoit è particolarmente infastidito dal primo scherzo di Schumacher nel 1994. «Il titolo dovrebbe essergli tolto, visto che l'ha vinto solo grazie al fallo su Damon Hill», dice il giornalista.

Nel finale di stagione ad Adelaide, Schumacher va troppo largo mentre percorre una curva a sinistra e si schianta contro il muro. Rientra in pista e blocca Hill, il secondo classificato e unico rivale rimasto per la corona mondiale.

Mentre il britannico cerca di superarlo in una curva a destra, il tedesco sterza e colpisce il rivale. Schumacher vola nella pila di pneumatici e deve assistere al resto della gara.

Hill arriva ai box, ma deve ritirarsi per la rottura della sospensione. Schumacher diventa per la prima volta campione del mondo con un vantaggio di un punto.

Qui Michael Schumacher (a destra) tampona il rivale del campionato del mondo Damon Hill. IMAGO/PRESSE SPORTS

È stato l'ultimo scandalo della stagione di Schumacher, che ha dovuto addirittura rinunciare a due GP a causa di diverse infrazioni.

A Silverstone, il tedesco ha superato il suo rivale Hill nel giro di riscaldamento, ma lui e la sua squadra Benetton hanno ignorato la penalità inflitta e successivamente la bandiera nera associata alla squalifica. Schumacher prende comunque la penalità per il sorpasso illegale in gara, ma ciò non basta a evitare la squalifica di due GP.

In quell'occasione, Benoit dà al tedesco il soprannome di «Schummel-Schumi» («Schumi imbroglione»). «Non lo dimenticherò mai», gli disse anni dopo.

«Ma anche lui sapeva che non tutto era in linea con i regolamenti, soprattutto durante il suo periodo alla Benetton. All'epoca, Schumi aveva molti sostenitori, ma anche molti critici. Qualunque cosa scrivessi, colpivo sempre la metà delle persone», dice Benoit.

Schumacher ha potuto conservare il suo primo titolo e ne ha collezionati altri sei fino alla fine della sua carriera nel 2012 - il tedesco si era già ritirato nel 2006, ma è tornato nel 2010.

Questo lo rende una leggenda indiscussa di questo sport. Ma non è il migliore di tutti i tempi. Almeno non per Benoit.