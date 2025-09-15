Ditaji Kambundji of Switzerland celebrates with a Swiss flag after winning gold in the women's 100 meters hurdles final on day three of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at the National Stadium on Monday, September 15, 2025 in Tokyo, Japan. (KEYSTONE/Michael Buholzer) KEYSTONE

Ditaji Kambundji conquista sensazionalmente l'oro ai Campionati mondiali nei 100 metri a ostacoli a Tokyo. È solo il terzo oro svizzero ai Campionati del Mondo e solo l'ottava medaglia mai vinta. Uno sguardo ai precedenti eroi ed eroine del metallo prezioso.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Werner Günthör, 3 volte oro nel lancio del peso (1987, 1991, 1993)

Il miglior lanciatore della fine degli anni '80 e dell'inizio degli anni '90 ha fatto vincere alla Svizzera la prima medaglia d'oro ai Campionati mondiali di atletica leggera nel 1987. E la seconda nel 1991. E la terza nel 1993.

Questo fa di Werner Günthör lo sportivo svizzero di atletica leggera di maggior successo fino ad oggi.

Werner Günthör vince la sua prima delle tre medaglie d'oro nel 1987. KEYSTONE

Anita Weyermann, bronzo nei 1500 metri ad Atene 1997

Ancora oggi, una citazione di Anita Weyermann è un cult: «Gring ache u seckle» (testa bassa e correre ndr.) dice la medaglia di bronzo nei 1500 metri dopo il suo terzo posto ad Atene.

La portoghese Carla Sacramento diventa campionessa del mondo, Regina Jacobs conquista l'argento.

Anita Weyermann mostra con orgoglio la sua medaglia sull'Acropoli di Atene. KEYSTONE

Marcel Schelbert, bronzo nei 400 m ostacoli a Siviglia 1999

Con un record svizzero di 48,13 secondi, Marcel Schelbert si aggiudica il bronzo nei 400 metri a ostacoli nel 1999.

Il podio è tutto europeo: l'oro va all'italiano Fabrizio Mori e l'argento al francese Stéphane Diagana.

Marcel Schelbert presenta la sua medaglia di bronzo nei 400 metri ostacoli ai Campionati mondiali di atletica leggera di Siviglia del 1999. KEYSTONE

André Bucher, oro negli 800 metri a Edmonton 2001

Fino alla gara da sogno di Ditaji Kambundji di oggi, il titolo mondiale di André Bucher negli 800 metri del 2001 è stato l'ultimo oro mondiale per la Svizzera.

In quell'occasione l'argento andò al keniota Wilfred Bungei e il bronzo al polacco Pawel Czapiewski.

André Bucher scatta verso il traguardo e la medaglia d'oro a Siviglia. KEYSTONE

Viktor Röthlin, bronzo nella maratona di Osaka 2007

Il Giappone sembra portare fortuna agli atleti svizzeri di atletica leggera. Viktor Röthlin vince la medaglia di bronzo nella maratona di Osaka nel 2007. Luke Kibet Bowen, del Kenya, conquista l'oro, Mubarak Hassan Shami, per il Qatar, l'argento.

Viktor Röthlin festeggia la sua medaglia di bronzo a Osaka. KEYSTONE

Mujinga Kambundji, bronzo nei 200 m a Doha 2019

La sorella maggiore di Ditaji Kambundji vince la prima medaglia svizzera nello sprint a un campionato del mondo.

Mujinga, bronzo, è stata battuta solo dalla britannica Dina Asher-Smith (21,88 s) e dalla statunitense Brittany Brown (22,22 s) nei 200 metri a Doha nel 2019.

Mujinga Kambundji conquista il bronzo nei 200 metri a Doha nel 2019 e stenta a crederci. KEYSTONE

Simon Ehammer, bronzo nel salto in lungo a Eugene 2022

Ehammer salta 8,16 metri a Eugene e vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo. Tuttavia, Wang Jianan (8,36 metri) e Miltiadis Tentoglou (8,32 metri) sono volati lontani, vincendo rispettivamente l'oro e l'argento.

Simon Ehammer con la medaglia di bronzo nel salto in lungo, vinta a Eugene nel 2022. KEYSTONE

Ditaji Kambundji, oro nei 100 metri a ostacoli a Tokyo nel 2025

Ditaji Kambundji entra nella storia dei 100 metri a ostacoli e in quella dello sport svizzero. È la prima donna svizzera a vincere la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di atletica.