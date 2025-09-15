Ditaji Kambundji conquista sensazionalmente l'oro ai Campionati mondiali nei 100 metri a ostacoli a Tokyo. È solo il terzo oro svizzero ai Campionati del Mondo e solo l'ottava medaglia mai vinta. Uno sguardo ai precedenti eroi ed eroine del metallo prezioso.
Werner Günthör, 3 volte oro nel lancio del peso (1987, 1991, 1993)
Il miglior lanciatore della fine degli anni '80 e dell'inizio degli anni '90 ha fatto vincere alla Svizzera la prima medaglia d'oro ai Campionati mondiali di atletica leggera nel 1987. E la seconda nel 1991. E la terza nel 1993.
Questo fa di Werner Günthör lo sportivo svizzero di atletica leggera di maggior successo fino ad oggi.
Anita Weyermann, bronzo nei 1500 metri ad Atene 1997
Ancora oggi, una citazione di Anita Weyermann è un cult: «Gring ache u seckle» (testa bassa e correre ndr.) dice la medaglia di bronzo nei 1500 metri dopo il suo terzo posto ad Atene.
La portoghese Carla Sacramento diventa campionessa del mondo, Regina Jacobs conquista l'argento.
Marcel Schelbert, bronzo nei 400 m ostacoli a Siviglia 1999
Con un record svizzero di 48,13 secondi, Marcel Schelbert si aggiudica il bronzo nei 400 metri a ostacoli nel 1999.
Il podio è tutto europeo: l'oro va all'italiano Fabrizio Mori e l'argento al francese Stéphane Diagana.
André Bucher, oro negli 800 metri a Edmonton 2001
Fino alla gara da sogno di Ditaji Kambundji di oggi, il titolo mondiale di André Bucher negli 800 metri del 2001 è stato l'ultimo oro mondiale per la Svizzera.
In quell'occasione l'argento andò al keniota Wilfred Bungei e il bronzo al polacco Pawel Czapiewski.
Viktor Röthlin, bronzo nella maratona di Osaka 2007
Il Giappone sembra portare fortuna agli atleti svizzeri di atletica leggera. Viktor Röthlin vince la medaglia di bronzo nella maratona di Osaka nel 2007. Luke Kibet Bowen, del Kenya, conquista l'oro, Mubarak Hassan Shami, per il Qatar, l'argento.
Mujinga Kambundji, bronzo nei 200 m a Doha 2019
La sorella maggiore di Ditaji Kambundji vince la prima medaglia svizzera nello sprint a un campionato del mondo.
Mujinga, bronzo, è stata battuta solo dalla britannica Dina Asher-Smith (21,88 s) e dalla statunitense Brittany Brown (22,22 s) nei 200 metri a Doha nel 2019.
Simon Ehammer, bronzo nel salto in lungo a Eugene 2022
Ehammer salta 8,16 metri a Eugene e vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo. Tuttavia, Wang Jianan (8,36 metri) e Miltiadis Tentoglou (8,32 metri) sono volati lontani, vincendo rispettivamente l'oro e l'argento.
Ditaji Kambundji, oro nei 100 metri a ostacoli a Tokyo nel 2025
Ditaji Kambundji entra nella storia dei 100 metri a ostacoli e in quella dello sport svizzero. È la prima donna svizzera a vincere la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di atletica.