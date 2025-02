I Kansas City Chiefs possono vincere il Super Bowl? Brynn Anderson/AP/dpa

Chi vincerà il Super Bowl 2025? Il più grande evento sportivo del mondo sta per arrivare.

Redazione blue News Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il più grande evento sportivo del mondo si svolge domenica: il Super Bowl.

Lunedì mattina alle 00:30 (ora svizzera), i Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles.

blue News fa il fact checking per voi e riassume le informazioni più importanti.

Quali squadre si affrontano?

Domenica i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles si affronteranno nel Super Bowl. I Chiefs, guidati dal quarterback Patrick Mahomes, puntano al terzo titolo consecutivo, un'impresa che non avrebbe eguali nella storia della NFL.

I Philadelphia Eagles si sono assicurati il posto in finale con un'impressionante vittoria per 55-23 sui Washington Commanders nell'NFC Championship Game. Il running back Saquon Barkley ha brillato con tre touchdown.

Obiettivo dei Chiefs: i Kansas City Chiefs puntano a vincere il loro terzo Super Bowl di fila, cosa mai riuscita a nessuna squadra.

La rimonta degli Eagles: i Philadelphia Eagles hanno raggiunto nuovamente il Super Bowl dopo una stagione difficile, caratterizzata da conflitti interni.

Chi ha vinto l'anno scorso?

Il Super Bowl LVIII del 2024 è stato vinto dai Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers.

Quando e dove si svolgerà il Super Bowl?

Il Super Bowl LIX si svolgerà il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans, Louisiana. New Orleans ospiterà il Super Bowl per l'undicesima volta, l'ultima volta fu nel 2013.

Come posso guardare il Super Bowl?

Il calcio d'inizio è previsto alle 18:30 Eastern Time (ET), che corrispondono alle 00:30 Central European Time (CET) del 10 febbraio.

La partita sarà trasmessa in diretta dalla televisione svizzera in chiaro su «RTL». La trasmissione inizierà domenica sera alle 23:15, mentre il calcio d'inizio è previsto alle 00:30 della stessa notte.

La partita sarà trasmessa negli Stati Uniti su «FOX». Per la prima volta, il Super Bowl sarà trasmesso gratuitamente in streaming su «Tubi».

Quanti spettatori può contenere lo stadio?

Il Caesars Superdome offre spazio a circa 83'000 spettatori.

E quante persone guardano da casa?

L'anno scorso l'evento è stato seguito da 129 milioni di spettatori da tutto il mondo. Quest'anno possiamo aspettarci cifre simili.

Chi si esibirà durante l'halftime show del Super Bowl?

Kendrick Lamar condurrà l'halftime show, con SZA come artista ospite.

Ricordate chi si è esibito nell'halftime show l'anno scorso?

Potete rivedere l'esibizione nel video (con sottotitoli in tedesco)

Super Bowl: Usher singt mit Überraschungsgästen Las Vegas, 12.02.2024: Mit Rollschuhen und berühmten Überraschungsgästen hat der US-Musiker Usher eine Reihe seiner grössten Hits präsentiert. 05.02.2025

Chi canta l'inno nazionale?

Jon Batiste, originario di New Orleans, canterà l'inno nazionale.

Quanto costano i biglietti per il Super Bowl LIX?

I più economici: i biglietti in prima fila possono costare fino a 3'000 dollari.

I più costosi: i prezzi delle suite nello stadio sono compresi tra i 750'000 e i 2'000'000 di dollari.

Quanto costano le pubblicità?

Quest'anno uno spot pubblicitario di 30 secondi costerà 7 milioni di dollari.

Chi è l'arbitro?

Ron Torbert sarà l'arbitro principale della partita.

Da quanto tempo esiste il Super Bowl?

È una tradizione che origina nel 1966: il Super Bowl di quest'anno sarà il 59° che si tiene in questa forma.

Le scommesse sono organizzate anche negli Stati Uniti?

Ci sono oltre 500 offerte di scommesse: negli Stati Uniti, i fan del Super Bowl 2024 hanno scommesso oltre 23 miliardi di franchi! Si tratta di un aumento del 36% rispetto all'anno precedente.

Anche quest'anno si prevedono scommesse miliardarie. In Svizzera le scommesse sono consentite solo tramite Swisslos.

E quanto spendono gli americani per il loro amato Super Bowl

In media, gli americani spendono 60 dollari prima della partita. La spesa comprende principalmente abbigliamento, merchandising, cibo, bevande e gadget elettronici.