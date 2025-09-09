  1. Clienti privati
Vuelta Egan Bernal vince a Mos, primo sempre Vingegaard

Swisstxt

9.9.2025 - 17:29

Egan Bernal
Egan Bernal
KEY

La 16a tappa della Vuelta è nuovamente stata segnata dalle proteste pro Palestina.

SwissTXT

09.09.2025, 17:29

09.09.2025, 17:45

A Mos gli organizzatori sono stati costretti a tagliare gli ultimi 8km del percorso e allora a vincere è stato Bernal, che ha battuto Landa in uno sprint a due.

In una frazione caratterizzata da diversi saliscendi la fuga di giornata è partita da lontano, ma con il passare dei chilometri si è spezzettata.

Nella generale comanda sempre Vingegaard (giunto a circa 6' con il gruppo) che nonostante una foratura, fortunatamente senza conseguenze, continua a mantenere 48" su Almeida.

