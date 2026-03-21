Simon Ehammer si laurea campione del mondo e straccia il record!

Simon Ehammer KEYSTONE

Simon Ehammer si è laureato campione iridato indoor nell’eptathlon con tanto di nuovo record del mondo!

L'appenzellese ha corso i 1'000m conclusivi in 2'41"04 totalizzando 6670 punti, contro i 6645 di Ashton Eaton di 14 anni fa.

L’elvetico ha costruito il suo successo con i brillanti risultati colti in mattinata nei 60m hs, dove con il tempo di 7"52 ha fatto registrare il miglior risultato di sempre all’interno nella disciplina, e nell'asta, in cui come unico atleta ha superato i 5,30m.

🇨🇭Simon Ehammer world heptathlon best 7.52 in the 60mH! 😳pic.twitter.com/jYshXpEu9C — Travis Miller (@travismillerx13) March 21, 2026

Per il 26enne si tratta del secondo oro mondiale dopo quello conquistato nel 2024 a Glasgow.