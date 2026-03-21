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Mondiali atletica indoor Simon Ehammer si laurea campione del mondo e straccia il record! 

Swisstxt

21.3.2026 - 19:15

Simon Ehammer 
Simon Ehammer 
KEYSTONE

 Simon Ehammer si è laureato campione iridato indoor nell’eptathlon con tanto di nuovo record del mondo!

,

SwissTXT, Igor Sertori

21.03.2026, 19:15

21.03.2026, 19:26

L'appenzellese ha corso i 1'000m conclusivi in 2'41"04 totalizzando 6670 punti, contro i 6645 di Ashton Eaton di 14 anni fa.

L’elvetico ha costruito il suo successo con i brillanti risultati colti in mattinata nei 60m hs, dove con il tempo di 7"52 ha fatto registrare il miglior risultato di sempre all’interno nella disciplina, e nell'asta, in cui come unico atleta ha superato i 5,30m.

Per il 26enne si tratta del secondo oro mondiale dopo quello conquistato nel 2024 a Glasgow.

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