Ehammer KEY

ultima giornata dei Mondiali indoor di Glasgow è finalmente arrivata la prima medaglia svizzera, ed è quella del metallo più prezioso.

Nell’ Simon Ehammer ha trionfato nell’eptathlon ottenendo così il suo primo titolo iridato. Balzato in testa la mattina grazie ai migliori risultati ottenuti nell'alto e nei 60m ostacoli, al rossocrociato è bastato il 2’46»03 registrato nei 1000m per portarsi a quota 6418 punti, 11 di margine su Sander Skotheim. Annik Kaelin ha dal canto suo mancato il podio per 3cm nel salto in lungo, con il balzo di 6,77m che le è valso il quinto posto.

Swisstxt