Atletica Ehammer conquista il diamante alla Weltklasse

Swisstxt

27.8.2025 - 19:43

Simon Ehammer
Simon Ehammer
Keystone

Alla Weltklasse, Simon Ehammer ha conquistato il secondo diamante della sua carriera, dopo quello del 2023, grazie ad un grande salto di 8,32m.

SwissTXT

27.08.2025, 19:43

27.08.2025, 19:44

L'appenzellese ha preceduto Mattia Furlani (8,30m) e Liam Adcock (8,24m).

Nell'antipasto del meeting zurighese andato in scena sulla Sechselaeutenplatz Angelica Moser (4,65m) ha sfiorato il podio, finendo 4a dietro alle statunitensi Katie Moon (4,82m), Sandi Morris (4,75m) e Emily Groove (4,75m).

Nelle altre gare i successi sono andati ad Armand Duplantis (salto con l'asta), Nicola Olyslagers (salto in alto), Joe Kovacs e Sarah Mitton (getto del peso).

