Alla Weltklasse, Simon Ehammer ha conquistato il secondo diamante della sua carriera, dopo quello del 2023, grazie ad un grande salto di 8,32m.
L'appenzellese ha preceduto Mattia Furlani (8,30m) e Liam Adcock (8,24m).
Nell'antipasto del meeting zurighese andato in scena sulla Sechselaeutenplatz Angelica Moser (4,65m) ha sfiorato il podio, finendo 4a dietro alle statunitensi Katie Moon (4,82m), Sandi Morris (4,75m) e Emily Groove (4,75m).
Nelle altre gare i successi sono andati ad Armand Duplantis (salto con l'asta), Nicola Olyslagers (salto in alto), Joe Kovacs e Sarah Mitton (getto del peso).