L’appenzellese, bronzo due anni fa a Roma, si è arreso solo al re della disciplina Miltiadis Tentoglou, al 4o oro continentale consecutivo grazie a un balzo di 8,44m. La sua miglior misura il 26enne rossocrociato l'ha fatta segnare nel suo 2o salto ed è stata di 8,29m. Ha invece mancato l’accesso alla finale dei 100m Timothé Mumenthaler. Fuori anche Lionel Spitz nei 400m, nonostante il tempo di 45"34 con cui ha eguagliato la sua miglior prestazione stagionale.