  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Atletica Ehammer e Moser appena fuori dal podio ai Mondiali di Tokyo

Swisstxt

17.9.2025 - 15:37

Simon Ehammer
Simon Ehammer
KEY

Sono mancati solo 3 cm a Simon Ehammer per salire sul podio del lungo ai Mondiali di Tokyo. L'elvetico ha realizzato un balzo di 8,30m che lo ha lasciato alle spalle di Mattia Furlani (8,39m), Tajay Gayle (8,34m) e Yuhao Shi (8,33m).

SwissTXT

17.09.2025, 15:37

17.09.2025, 15:41

Non è andata a medaglia nemmeno Angelica Moser, che ha chiuso al 5o posto (4,65m). Una prestazione deludente per l'elvetica nella prova andata all'ultimo respiro a favore di Katie Moon nel derby statunitense con Sandi Morris.

Nelle altre finali, i successi sono andati alla kenyana Faith Cherotich nei 3'000m siepi e al portoghese Isaac Nader nei 1'500m. 361-4

I più letti

Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri
Chiusa la cerimonia di accoglienza di Trump a Windsor, quasi degna di un'incoronazione
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Attacco israeliano a tende a Gaza City, superati i 65mila morti
Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico

Altre notizie

Mondiali di Tokyo. Timothé Mumenthaler e William Reais in semifinale dei 200m

Mondiali di TokyoTimothé Mumenthaler e William Reais in semifinale dei 200m

Mondiali di Tokyo. Nel salto in alto trionfa Hamish Kerr

Mondiali di TokyoNel salto in alto trionfa Hamish Kerr

Atletica. Joseph in finale dei 110 m a ostacoli

AtleticaJoseph in finale dei 110 m a ostacoli