Sono mancati solo 3 cm a Simon Ehammer per salire sul podio del lungo ai Mondiali di Tokyo. L'elvetico ha realizzato un balzo di 8,30m che lo ha lasciato alle spalle di Mattia Furlani (8,39m), Tajay Gayle (8,34m) e Yuhao Shi (8,33m).

Non è andata a medaglia nemmeno Angelica Moser, che ha chiuso al 5o posto (4,65m). Una prestazione deludente per l'elvetica nella prova andata all'ultimo respiro a favore di Katie Moon nel derby statunitense con Sandi Morris.

Nelle altre finali, i successi sono andati alla kenyana Faith Cherotich nei 3'000m siepi e al portoghese Isaac Nader nei 1'500m.