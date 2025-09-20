Simon Ehammer Keystone

Dopo tre prove Simon Ehammer occupa il 3o posto nel decathlon ai Mondiali con 2736 punti, dietro a Leo Neugebauer (2765) e Kyle Garland (2927).

L'elvetico ha vinto la prova di salto in lungo con un balzo di 7,97m (lontano dalle sue migliori prestazioni) e ha poi chiuso i 100m e il getto del peso rispettivamente in 4a e 6a posizione. Miryam Mazenauer, l'altra rossocrociata impegnata nella mattina di Tokyo, si è fermata a 16,41m nel getto del peso e non ha ottenuto l'accesso alla finale. I titoli iridati nella 20km di marcia sono andati a Maria Perez, già oro nella 35km, e Caio Bonfim.