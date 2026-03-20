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Mondiali indoor Simon Ehammer parte a razzo e si mette subito davanti

Swisstxt

20.3.2026 - 14:26

Simon Ehammer
Simon Ehammer
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Per Simon Ehammer era davvero difficile presentarsi ai Mondiali indoor meglio di così.

SwissTXT

20.03.2026, 14:26

20.03.2026, 14:33

Dopo tre delle sette prove in programma, l’appenzellese sembra lanciatissimo verso il suo secondo titolo iridato nell’eptathlon.

Il margine accumulato sul principale rivale, l’americano Kyle Garland, ammonta già a 150 punti (2’876 contro 2’726).

E allora nel mirino, oltre all’oro, potrebbe esserci anche il primato europeo, stabilito l’anno scorso da Sander Skotheim (6’558).

I tre svizzeri impegnati nelle batterie degli 800m, Werro, Rosamilia e Pelizza, sono tutti approdati in semifinale.

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