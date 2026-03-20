Per Simon Ehammer era davvero difficile presentarsi ai Mondiali indoor meglio di così.
Dopo tre delle sette prove in programma, l’appenzellese sembra lanciatissimo verso il suo secondo titolo iridato nell’eptathlon.
Il margine accumulato sul principale rivale, l’americano Kyle Garland, ammonta già a 150 punti (2’876 contro 2’726).
E allora nel mirino, oltre all’oro, potrebbe esserci anche il primato europeo, stabilito l’anno scorso da Sander Skotheim (6’558).
I tre svizzeri impegnati nelle batterie degli 800m, Werro, Rosamilia e Pelizza, sono tutti approdati in semifinale.