Niente acuti svizzeri all'Elite16 di Gstaad

Beachvolley: niente exploit elvetici al torneo Elite16 di Gstaad.

In campo femminile le svizzere sono state estromesse agli 1/8 (Meder/Anouk Vergé-Dépré) e ai 1/4 (Boebner/Zoé Vergé-Dépré). A vincere sono state le statunitensi Kloth/Nuss. Tra gli uomini successo degli svedesi Ahman/Hellvig, con gli svizzeri già out nei gironi. Triathlon: Georgina Gadient ha vinto l’Ironman Switzerland. La rossocrociata ha chiuso in 10h06'09» davanti all’altra svizzera Jannine Köppel e alla tedesca Nina Meier. Nella gara maschile, vinta dall'olandese Pascal Franken, il miglior elvetico è risultato Nicola Buchs, nono in 9h14'41».

