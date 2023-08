Delusione

Sono cominciati con una delusione i Mondiali di ciclismo di Glasgow per la Svizzera.

Il quartetto rossocrociato formato da Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum e Alex Vogel è infatti stato subito eliminato in qualifica nell'inseguimento a squadre su pista. Per loro appena 12o posto (3'57"103), a più di 4» dall'ottavo tempo, ultimo utile per passare. La più veloce è stata la Danimarca (3'46"816).

Swisstxt