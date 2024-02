Niente da fare per l'Italia contro lo strapotere die verdi padroni di casa. Imago

Prima del calcio d'inizio è un piccolo irlandese di 8 anni a cantare l'inno davanti ai 50.000 spettatori dell'Aviva Stadium di Dublino. La sfida del «Six Nations» tra Irlanda e Italia finisce 36-0, con i padroni di casa assoluti dominatori.

I tifosi dell'Italia del rugby si attendevano un'altra ottima partita nel Sei Nazioni. Gli Azzurri avevano infatti perso di misura la gara d'esordio contro l'Inghilterra, 27-24.

A Dublino, contro i campioni in carica, invece, non c'è stato nulla da fare per il 15 italiano.

È stata una vittoria davvero schiacciante quella dell'Irlanda, che domenica pomeriggio ha demolito l'Italia nella seconda sfida del torneo all'Aviva Stadium di Dublino.

Gli ospiti non sono riusciti a segnare nemmeno un punto, mentre la squadra di Andy Farrell, invece, ha dominato fin dall'inizio, sorretta dall'onda verde e dal piccolo Stevie Mulrooney, che ha dato la carica ai suoi.

Il bambino di otto anni, ha infatti cantato l'inno con la mano sul cuore, toccando in profondità tutti coloro che si sono sintonizzati per guardare la partita, spargendo strali di fierezza e senso di appartenenza nei connazionali presenti.

I quindici verdi in campo hanno così iniziato subito a spron battuto, annichilendo ogni scialba resistenza degli ospiti.

Senza poi strafare, gli isolani hanno incrementato il vantaggio fino a 36 punti, non lasciando nemmeno la possibilità agli italiani di segnare i 3 punti con il calcio piazzato.

Con due settimane di riposo prima di affrontare il Galles, i verdi sembrano lanciati verso un probabile Grande Slam - vincere tutte e cinque le sfide del torneo.

Continua anche la striscia positiva delle vittorie in casa, 13. Nel mirino c'è anche il record dell'Inghilterra per quella più lunga di vittorie nel torneo del «Six Nations»: gli irlandesi sono a quota 10, mentre gli inglesi tra il 2015 e il 2017 ne collezionarono 11.