🤕 "C'est la boucherie" : grosse chute collective sur le Giro, avec de nombreux coureurs impliqués, dont Jai Hindley, contraint à l'abandon ! Coup dur pour Primoz Roglic et la Red Bull-Bora-Hansgrohe... #giroditalia #LesRP pic.twitter.com/lu7wpm5iuX — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 15, 2025

Jai Hindley, vincitore del Giro nel 2022 e principale luogotenente di Primoz Roglic, si è ritirato dal Giro d'Italia durante la sesta tappa di giovedì. L'australiano è stato coinvolto in una caduta di massa, dopo la quale la tappa è stata neutralizzata.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Hai fretta? blue News riassume per te Al Giro d'Italia Jai Hindley è stato costretto al ritiro dopo una caduta sotto la pioggia, che lo ha lasciato dolorante sul marciapiede prima del trasporto in ospedale.

Numerosi corridori, tra cui Carapaz, Magnier, Yates e Hollmann, sono rimasti coinvolti in incidenti su strade rese scivolose dal maltempo.

La tappa è stata neutralizzata per ragioni di sicurezza e la classifica congelata, con tutti i ciclisti accreditati dello stesso tempo al traguardo. Mostra di più

Jai Hindley, corridore della Red Bull Bora, è stato portato in ospedale in ambulanza dopo essere rimasto seduto sul marciapiede per diversi minuti, vittima dell'incidente avvenuto a circa 70 chilometri dal traguardo di Napoli.

Sulle strade rese molto scivolose dalla pioggia sono caduti molti corridori, tra cui l'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro 2019, il francese Paul Magnier e il britannico Adam Yates.

Hindley ha avuto la peggio: sebbene sia riuscito a rialzarsi da solo, ha dovuto abbandonare, privando Primoz Roglic, il principale favorito di questa 108resima edizione, di un importante compagno di squadra in montagna.

Anche il tedesco Juri Hollmann ha dovuto gettare la spugna con una sospetta frattura al braccio, secondo quanto comunicato dalla sua squadra Alpecin.

Gara neutralizzata e classifica congelata

Dopo il grave incidente, la tappa è stata neutralizzata e i corridori hanno continuato ad avanzare a un ritmo più lento per una ventina di chilometri prima di ripartire in direzione di Napoli.

Gli organizzatori hanno poi annunciato che tutti i corridori sarebbero stati classificati con lo stesso tempo e che non sarebbero stati assegnati abbuoni al traguardo.