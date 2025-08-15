  1. Clienti privati
Brevi Equitazione, Schwizer nei guai

Swisstxt

15.8.2025 - 18:39

Pius Schwizer
Pius Schwizer
KEY

Equitazione: Pius Schwizer sta attraversando un momento difficile.

SwissTXT

15.08.2025, 18:39

La polizia cantonale solettese è intervenuta nella proprietà del 63enne a Oensingen, sequestrando diversi cavalli. Schwizer, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, avrebbe accumulato 600'000.- di debiti. Atletica: il Grand Slam Track, innovativo circuito di atletica lanciato nel 2024, rischia già di sparire a causa della perdita di investitori. Michael Johnson, leggenda della pista e ideatore dell’evento, ha annunciato che la prossima edizione del 2026 non si terrà finché non saranno pagati gli atleti che hanno gareggiato nel 2025.

