Equitazione: Pius Schwizer sta attraversando un momento difficile.

La polizia cantonale solettese è intervenuta nella proprietà del 63enne a Oensingen, sequestrando diversi cavalli. Schwizer, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, avrebbe accumulato 600'000.- di debiti. Atletica: il Grand Slam Track, innovativo circuito di atletica lanciato nel 2024, rischia già di sparire a causa della perdita di investitori. Michael Johnson, leggenda della pista e ideatore dell’evento, ha annunciato che la prossima edizione del 2026 non si terrà finché non saranno pagati gli atleti che hanno gareggiato nel 2025.