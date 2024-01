Janika Sprunger KEY

Equitazione:una vittoria rossocrociata nel GP del CHI Classics di Basilea è sfumata per meno di 4 secondi.

Promossa al barrage insieme ad altri 7 binomi, Janika Sprunger in sella ad Orelie ha ottenuto un secondo percorso netto, ma ha stoppato il cronometro in 40»19, un tempo più lento rispetto al 36»94 del belga Pieter Devos. L’altra elvetica Sasha Barthe ha pure partecipato allo spareggio, chiudendo 7a con 2 errori. Pallanuoto: i Lugano Sharks hanno inziato al meglio la stagione. Dopo aver espugnato sabato Carouge per 11-7, i ticinesi sono andati a imporsi pure in casa dei Riviera Barracudas per 13-5. Pagani ha siglato 11 reti in 2 partite.

