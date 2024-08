Boebner/Vergé-Dépré KEY

oro europeo in semifinale.

Swisstxt

Dopo un brillante cinque su cinque che faceva sognare in grande, Esmée Boebner e Zoé Vergé-Dépré si sono spente proprio sul più bello, abbandonando la corsa all’ Le speranze del duo elvetico, numero 15 al mondo, si sono infrante al cospetto delle tedesche Svenja Mueller/Cinja Tillmann (8), impostesi agevolmente per 21-13 21-16. Alle 18h45 la finalina per il bronzo contro le lituane Monika Paulikiene/Aine Raupelyte (23).

