Montini Ti-Press

E' iniziata con una sconfitta la nuova stagione dei Lugano Tigers.

Impegnati sul parquet di Vevey, i ticinesi sono stati battuti per 88-79. Sotto di 9 alla pausa principale, i sottocenerini nel terzo quarto si sono riavvicinati (-3) prima però di arrendersi ai vodesi negli ultimi 10'. Tra gli ospiti si sono messi in evidenza Sampson, Williams e Battey, autori di 58 punti in tre. Debutto amaro pure per il Riva nel massimo campionato femminile. Di scena in casa le momò hanno retto per metà partita contro l'Elfic, che ha dilagato negli ultimi 20' imponendosi 90-53.

Swisstxt