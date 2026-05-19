Filippo Ganna Imago

Non ha avuto rivali Filippo Ganna nella decima tappa del Giro d’Italia, l’unica a cronometro in programma.

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Il 29enne di Verbania si è mangiato i 40,2 chilometri tra Viareggio e Massa, chiudendo in 45’53'' e rifilando oltre due minuti a quasi tutta la concorrenza.

Ma chi ha sicuramente guadagnato di più da questa frazione contro il tempo è stato Jonas Vingegaard, che ha limato notevolmente il vantaggio di Afonso Eulalio in vetta alla generale.

Il danese è infatti giunto al traguardo a 3'00'' dall’italiano, mentre il portoghese ha lamentato ben 4’57'' di ritardo ed ora la distanza tra loro è di 27''.