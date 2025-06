Svizzera Keystone

La Svizzera ha chiuso EuroBasket con una netta sconfitta per 111-37 contro la Francia.

Swisstxt

Le transalpine si sono confermate troppo forti per le elvetiche e il risultato non è infatti mai stato in discussione. Le rossocrociate terminano così la loro avventura all'Europeo, il primo dopo 69 anni, senza vittorie.