Claire Ghiringhelli
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Claire Ghiringhelli si è confermata nell’élite del canottaggio paralimpico europeo.
Come a Plovdiv un anno fa, la ticinese si è piazzata al terzo posto nella finale del PR1, stradominata dall’ucraina Anna Sheremet nonostante l’ora e mezza di attesa a causa del maltempo.
Il bronzo della rappresentante della Canottieri Locarno, arrivato al termine di un bel testa a testa per l’argento con l’olandese Eva Mol, è la seconda medaglia conquistata da Swiss Rowing alla rassegna continentale di Varese.