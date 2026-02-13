Remco Evenepoel
Keystone
Dopo aver vinto la 15esima tappa, Remco Evenepoel si è imposto anche sui 26 chilometri della cronometro di Thonon-les-Bains con un tempo di 32'19''.
Tadej Pogacar ha chiuso la 16esima tappa al secondo posto con un distacco di 28'' dal vincitore, un risultato comunque non catastrofico per la classifica generale che lo vede in testa con un vantaggio di 4’32'' proprio sul belga.
Da segnalare la 23esima posizione dello svizzero Yannis Voisard, il quale, grazie anche all'abbandono della corsa del tedesco Florian Lipowitz, è riuscito ad agguantare un posto nella top 10 del Tour.