Remco Evenepoel Imago

Remco Evenepoel difficilmente potrà mai dimenticare il successo numero 60 in carriera.

Swisstxt

Al debutto stagionale, dopo 4 mesi ai box per l’incidente contro un veicolo postale, il corridore della Soudal Quick-Step non solo ha dimostrato di essere già in condizione ma è pure andato a prendersi la vittoria nella Freccia del Brabante al termine di un avvincente duello con Wout van Aert.