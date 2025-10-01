Remco Evenepoel ha dimostrato per l'ennesima volta di essere l'uomo da battere nelle corse contro il tempo.
Il belga, dopo il recentissimo successo ai Mondiali di Kigali, si è confermato nella cronometro odierna valida per il titolo europeo.
Partito subito fortissimo, lo specialista non ha lasciato scampo ai suoi inseguitori, distanziando di ben 43"37 Filippo Ganna e di oltre un minuto il sorprendente Niklas Larsen.
Per quel che riguarda la Svizzera, deludenti sia Stefan Kueng che Stefan Bissegger. I due si sono infatti piazzati rispettivamente 8o e 18o.