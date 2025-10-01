Remco Evenepoel Imago

Remco Evenepoel ha dimostrato per l'ennesima volta di essere l'uomo da battere nelle corse contro il tempo.

SwissTXT Swisstxt

Il belga, dopo il recentissimo successo ai Mondiali di Kigali, si è confermato nella cronometro odierna valida per il titolo europeo.

Partito subito fortissimo, lo specialista non ha lasciato scampo ai suoi inseguitori, distanziando di ben 43"37 Filippo Ganna e di oltre un minuto il sorprendente Niklas Larsen.

Per quel che riguarda la Svizzera, deludenti sia Stefan Kueng che Stefan Bissegger. I due si sono infatti piazzati rispettivamente 8o e 18o.