  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cronometro Evenepoel non ha rivali nelle corse contro il tempo

Swisstxt

1.10.2025 - 17:09

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
Imago

Remco Evenepoel ha dimostrato per l'ennesima volta di essere l'uomo da battere nelle corse contro il tempo.

SwissTXT

01.10.2025, 17:09

01.10.2025, 17:17

Il belga, dopo il recentissimo successo ai Mondiali di Kigali, si è confermato nella cronometro odierna valida per il titolo europeo. 

Partito subito fortissimo, lo specialista non ha lasciato scampo ai suoi inseguitori, distanziando di ben 43"37 Filippo Ganna e di oltre un minuto il sorprendente Niklas Larsen.

Per quel che riguarda la Svizzera, deludenti sia Stefan Kueng che Stefan Bissegger. I due si sono infatti piazzati rispettivamente 8o e 18o.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Altre notizie

Ciclismo. Reusser nella storia: è la prima a conquistare titolo mondiale ed europeo nella stessa stagione

CiclismoReusser nella storia: è la prima a conquistare titolo mondiale ed europeo nella stessa stagione

Nuova Delhi. Tripletta d'oro per Debrunner ai Mondiali di atletica leggera paralimpica

Nuova DelhiTripletta d'oro per Debrunner ai Mondiali di atletica leggera paralimpica

Paratletica. Secondo oro per Debrunner ai Mondiali di Nuova Dehli

ParatleticaSecondo oro per Debrunner ai Mondiali di Nuova Dehli